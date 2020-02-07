CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı: CHP’liler programlarda görüşlerini özgürce ifade ediyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) CNN Türk'ü boykot kararının yankıları devam ediyor.

TIKLAYIN: CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem’e konuşan CNN Türk Genel Müdür Murat Yancı kendilerinin tarafsız, objektif gazetecilik yaptıklarını ve CHP’lilerin kanallarında görüşlerini özgürce ifade ettiklerini söyledi.

CHP’nin suçlamalarını reddeden Yancı boykot kararının açıklanmasından bir gün önce görüşmek için gittiği CHP Genel Merkezi’nde kendisinden özür talep edilip edilmediğine dair bir açıklama yapmadı.

Yancı, CNN Türk olarak işlerini düzgün ve objektif bir şekilde, taraf olmadan yapmaya devam edeceklerini söyledi.