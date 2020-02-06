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Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti

06 Şubat 2020 21:58

CHP'nin CNN Türk'ü boykot etme kararı almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te programlara katılmama kararı aldı.

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