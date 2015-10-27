Akdoğan'dan Arınç'a ambargo yanıtı: Gökçek-Arınç tartışmasından ders çıkardık, polemiğe girmem

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve selefi Abdullah Gül'le birlikte AKP'nin kurucuları arasında yer alan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın TRT tarafından kendisine ambargo uygulandığı şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Yalçın Akdoğan, "7 Haziran öncesinde de sayın Gökçek'le ilgili polemikler yaşanmıştı. Bu bize çok büyük zarar verdi. 7 Haziran'dan biz dersler çıkardık. Bu nedenle partimize zarar verecek polemiğin içine girmeyi doğru bulmam" dedi.

Akdoğan, "Yayın süreleriyle ilgili açıklama yapılacaktır. Siyasi parti liderlerinin yaptıkları konuşmalar canlı yayınlanıyor. TRT'de siyasi parti sözcülerine ne kadar yer ayrılmış çıkarılması için ben talimat verdim"iye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dün Diyarbakır'da IŞİD'in hücre evine yönelik operasyona değinen Akdoğan, operasyonla eylem hazırlığının engellenmiş olduğunu ifade etti.

Akdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dün eş zamanlı olarak IŞİD hücre evlerine yönelik operasyonlar yapıldı. Bunlar muhtemelen eylem hazırlığında olan hücrelerdi. Evin girişini mayınlamış olabilirler ya da içeridekiler kendilerini patlatmış olabilirler. Bu çok önemli bir operasyondu.

Bomba düzenekleri üzerine çalışan bir IŞİD hücresi dün tasfiye edilmiş oldu. Canlı bomba eylemleri olduktan sonra poise eleştiri getiriliyor. Bu tam da böyle bir istihbaratın üzerine gerçekleştirilen bir operasyon. Eylem hazırlığı burada engellenmiş oldu."

Arınç'ın eleştirisine yanıt

Akdoğan, Bülent Arınç'ın TRT'nin kendisine ambargo koyduğuna yönelik açıklamasıyla başlayan tartışmaya ilişkin değerlendirme yaptı.

Arınç'ın sözlerine yönelik yorum yapmak istemediğini söyleyen Akdoğan, şunları kaydetti:

"7 Haziran öncesinde de sayın Gökçek'le ilgili polemikler yaşanmıştı. Bu bize çok büyük zarar verdi. 7 Haziran'dan biz dersler çıkardık. Bu süreçten biz dersler aldık. Bu nedenle partimize zarar verecek polemiğin içine girmeyi doğru bulmam. Yayın süreleriyle ilgili açıklama yapılacaktır. Siyasi parti liderlerinin yaptıkları konuşmalar canlı yayınlanıyor. TRT'de siyasi parti sözcülerine ne kadar yer ayrılmış çıkarılması için ben talimat verdim.

Sayın Başbakan'ın, başbakan olarak yaptığı açıklamalar ayrı bir kategoridir. Siyasi parti sıfatıyla yaptığı konuşmlar ayrı bir kategoridir. Meclis'te grubu olmayan küçük partiler teşekkür ediyor, bize sadece TRT yer veriyor, başka kanalda yer verilmiyor diye. Bu yüzden burada haksızlık yapıldığı kanaatindeyim."

AKP'li Şahin'in ikinci erken seçim açıklaması

Akdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in "Eğer sandıktan 7 Haziran sonuçlarına benzer bir sonuç çıkarsa korkarım yeniden seçim konuşulmaya başlanacak" sözlerini de değerlendirdi.

Muhalefetin eleştirilerine neden olan sözlerin çarpıtıldığını belirten Başbakan Yardımcısı, "Sayın genel başkan yardımcımızın yaptığı açıklama da çok çarpıtıldı. Ben ne dediğine baktım ne demiş acaba diye; korkarım ki tek başına iktidar olmazsa seçim tartışmaları başlar, milletin derdi seçim değil geçim diyor. Burada tekrar seçim olmasını istiyoruz diye bir değerlendirme yok" diye konuşuldu.

'Kılıçdaroğlu bazen çok komik oluyor'

Bazen çok komik oluyor Kılıçdaroğlu. O zaman niye üye vermediniz hükümete? Bu AK Parti hükümeti değil ki, taşın altına elini koyması gereken bir hükümet. Üye verseydin, sorumlu davransaydın. Hem üye vermeyeceksin, hem de eleştireceksin.

Çözüm süreci vesaire için ne öneriyor? “Ben çözerim” diyor. Yeni bir şey bulmuş sanki. Sen neyi çözdün bugüne kadar? SSK’yı batırdın, 6 tane seçime girip kaybettin. Neyi başardın?

Keşke sizin arkadaşlarınız sorsaydı, “İmralı’yla görüşmeye nasıl bakıyorsunuz” diye. Meclis’te görüşülsün diyerek politika koymak anlamına gelmiyor.

Siz hem onunla görüşme bununla görüşme, bir taraftan güvenlik politikasıyla olmaz. Burada somut olarak önerdiği bir şey yok.

Dolmabahçe çok eleştirildi. Ben Meclis’ten sorumlu bakan olarak HDP’yi kabul ettim. HDP Öcalan’ın silah bırakma çağrısını okudu. Ben de hükümetin görüşlerini açıkladım.

AK Parti milletin kabul etmeyeceği, rıza göstermeyeceği hiçbir taahhüdün altına girmez. Topluma rağmen hiçbir adım biz atmayız. Ama burada bir sorun var. bunu nasıl çözebiliriz diye yöntemleri devreye koymaya çalışıyoruz.

Dilek Doğan'ın öldürülmesi

Burada şimdi onların bir takım iddiaları vardır, polisin bir takım iddiaları var. Durup dururken polis gidip öldürdü vesaire olay bu kadar basit değildir. Her gün bir sürü operasyon yapılıyor. Bu tür konularda hemen üzerine gidiliyor. Hem adli hem idari bir soruşturma var. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bunu konuşmak gerekir.

Yüzbinlerce güvenlik görevlisi bu milletin evlatları kurşunun önüne atlıyorlar. Bir sürü terör örgütü Türkiye’yi hedefe koymuş durumda. Yüzbinlerce insan bir mücadele yürütüyor. Buna kimse gölge düşüremez. Yanlış yapan, mücadeleyi zehirleyecek şekilde yanlış yapan bunun bedeline katlanır.

Ankara katliamı

Bu tür hadiseler hem adli soruşturma hemde müfettişler marifetiyle soruşturmalar yürüyor. Orada soruşturmanın selameti açısından açığa alma durumu yaşandı. Şunun bilinmesi lazım, bir yerde birisi yanlış yapıyorsa bunun üzerine gidilir. Bu hassasiyetle gerçekten çok ciddi bir çaba gösteriliyor. Burada dediğim gibi yanlış birileri yapabilir, ama herkese teşmil edersek moralini bozarız.