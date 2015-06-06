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Akdoğan: Provokatif hadiseler ya bir mağduriyet üretmeyi ya seçmen kanaatlerini etkilemeyi amaçlar

'Terörden, şiddetten, provokasyondan medet uman kim olursa olsun, alçaktır'

06 Haziran 2015 01:27

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Diyarbakır'da meydana gelen patlamanın bütün boyutlarıyla araştırılacağını belirterek, "Bu tür durumlarda sağduyuyu muhafaza etmek önemli" dedi. Sağduyu çağrısında bulunan Akdoğan, "Provokatif hadiseler ya bir mağduriyet üretmeyi amaçlar ya seçmen kanaatlerini etkilemeyi amaçlar, maniple etmeyi amaçlar veya bir şekilde farklı grupları, kesimleri birbirine düşürmeyi amaçlar. Bunları boşa çıkarmanın yolu, bu amaca hizmet etmemektir, sükuneti muhafaza etmektir" ifadelerini kullandı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde, Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğince (KAR-DER) düzenlenen programda konuşan Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay, bütün boyutlarıyla araştırılacak, tetkik edilecek. Nedir, önce olayın ne olduğunu anlamak gerekiyor, aydınlatılmasını beklemek gerekiyor. Onun üzerine daha kapsamlı değerlendirmeler yapmak gerekir. Ama bu tür durumlarda sağduyuyu muhafaza etmek önemli. Çünkü provokatif hadiseler ya bir mağduriyet üretmeyi amaçlar ya seçmen kanaatlerini etkilemeyi amaçlar, maniple etmeyi amaçlar veya bir şekilde farklı grupları, kesimleri birbirine düşürmeyi amaçlar. Bunları boşa çıkarmanın yolu, bu amaca hizmet etmemektir, sükuneti muhafaza etmektir. Biz, büyük bir milletiz. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acem'iyle büyük bir milletiz, bin yıldır kardeşlik hukukuyla bir arada yaşıyoruz. Bu tür provokasyonlara da hiç eyvallah etmemek gerekiyor. Terörden, şiddetten, provokasyondan medet uman kim olursa olsun, alçaktır, sadece alçak. Milletin iradesine saygı göstermek gerekiyor. Demokrasilerde millet konuşur, sandık da konuşur."

 

'PKK'nın kantonlaşma amacı var. Burada Türkiye'nin aleyhine bir oyun oynanıyor'

 

Eski Türkiye'ye dönmek isteyenlerle yeni Türkiye'yi kurmak isteyenler arasında büyük bir mücadele yaşandığını belirten Akdoğan, Eski Türkiye'ye dönmek isteyenlerin HDP'nin ipine sarıldıklarını ve HDP'yi parti olarak seçime soktuklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'Bu, barajı geçerse hükümet kurmak zorlaşır, AK Parti'yi deviririz. Barajı geçmezse zaten tehdit savuruyorlar, ortalık karışır, geçerse hükümet kurulamaz yine ortalık karışır'. Bu kaos planıdır, kriz planıdır. Böyle bir senaryo devreye konuldu. Burada amaç, vesayet odakları yeniden bir vesayet düzeni kursunlar. Siyaset kurumu etkisiz olsun, istedikleri gibi yönetebilsinler, PKK da hedeflerini gerçekleştirebilsin. Çıkıp Batı'ya desin ki, bak ben bu kadar oy aldım, bütün bölge beni destekliyor, ben burada özerklik ilan ediyorum. PKK'nın kantonlaşma amacı var. Burada Türkiye'nin aleyhine bir oyun oynanıyor." 

AKP'nin başarısız olması için bütün partilerin bir araya getirildiğini iddia eden Akdoğan, "Kandil'de elinde silahı olan adamın sözü geçiyor ama bir taraftan medya patronları, sermaye ağaları birilerini parlatıyor, makyaj yaptırıyor. Batı'da şirinlik taslıyorlar Doğu'da insanları tehdit ediyorlar. Bu bir mücadele, bu mücadeleyi biz veriyoruz. Biz Kürtleri de onların insafına terk etmeyeceğiz. Oradaki vatandaşlarımıza da sahip çıkacağız" dedi.

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