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Akdoğan: O karikatürü yayınlayanlar açık bir tahrik ve provokasyon içinde

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Charlie Hebdo'nun yeni sayısında yer alan karikatürleri yayınlayan medya kuruluşlarına tepki gösterdi

14 Ocak 2015 17:59

 Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Cumhuriyet gazetesinin 12 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'nın başkenti Paris'te yayın yapan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun yeni sayısından 4 sayfalık bir seçki yayımlamasına ilişkin olarak, "Yüce Peygamberimize atfen şekiller yayınlayarak Müslüman'ların kutsallarını hiçe sayanlar açık bir tahrik ve provokasyon içindedir" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Akdoğan, şunları söyledi: 

"Paris saldırısını nasıl kınadıysak, Müslümanlara ve İslam sembollerine yönelik kışkırtma, saldırı ve tahkirleri de aynı şekilde lânetliyoruz. Yüce Peygamberimize atfen şekiller yayınlayarak Müslümanların kutsallarını hiçe sayanlar açık bir tahrik ve provokasyon içindedir. Toplumun değerlerini sorumsuzca hedef alanların içindeki kin/nefreti basın veya sanat formunda dışa vurması saldırganlığın vasfını değiştirmez."

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