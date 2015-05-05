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Yaşam

Akdeniz'de yine göçmen faciası: Onlarca kişi öldü!

İtalya'nın Sicilya adası açıklarında göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu onlarca göçmenin boğularak hayatını kaybetti

05 Mayıs 2015 18:56

İtalya'nın Sicilya adası açıklarında göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu onlarca göçmenin boğularak öldüğü belirtildi.

Yardım kuruluşu Save the Children sağ kurtulan göçmenlerin, kurtarma gemileri yaklaşırken çok sayıda kişinin denize düştüğünü söylediğini aktardı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, sağ kalanları taşıyan kurtarma gemisi Catania kentine yanaştı.

Bu yıl Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlerin sayısı geçen yıla göre 20 kat artıp 1750'ye ulaştı.

Geçen yıl aynı dönemde 96 kişi hayatını kaybetmişti.

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