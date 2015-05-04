Akdeniz'de iki günde 6 bine yakın göçmen kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik güçleri hafta sonu düzenlenen kapsamlı operasyonlarla Akdeniz'i basit şişme botlarla geçip Avrupa'ya gelmeye çalışan 5 bin 800 kaçak göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Bugüne kadarki en büyük kurtarma operasyonlarından birisini düzenleyen İtalyan yetkililer, yedi göçmenin ise cesetlerinin şişme botlarda bulunduğunu açıkladı.

Göçmenleri taşıyan botların büyük kısmının Libya'dan yola çıktığı belirtildi.

Özellikle bahar aylarının gelmesi ve hava koşullarının daha elverişli olması nedeniyle daha fazla göçmenin Akdeniz'i geçmek üzere yola çıkabileceği uyarıları yapılıyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, hafta sonu boyunca düzenlenen operasyonlara İtalyan sahil güvenliğine ait dört gemi, iki donanma gemisi, iki gümrük kontrol gemisi vee dört kuru yük gemisi katıldı.

İki kişi gözaltında

İtalyan sahil güvenliğinin tek bir haftasonunda kurtardığı en çok göçmen sayısı 12-13 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda gelmiş ve 6 bin 500 göçmen sahil güvenlik gemilerine alınmıştı.

Göçmen botlarından kurtarılan iki kişi ise insan kaçakçısı oldukları şüphesiyle İtalya'nın Calabria kentinde gözaltına alındı.

Libya'dan yola çıkan göçmenler arasında Afrikalılar olduğu kadar Suriye'deki iç savaştan ve Libya'da giderek şiddetlenen çatışmalardan kaçanların da olduğu belirtiliyor.

Bu yıl içinde 35 binden fazla kişinin Afrika'dan Avrupa'ya geçtiği düşünülüyor.

Yıl içinde şimdeye kadar yaklaşık 1750 kişinin yolculuk sırasında öldüğü bildiriliyor.