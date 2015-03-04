Akdeniz’de 941 göçmen kurtarıldı

Akdeniz'de sürdürülen kurtarma operasyonlarında 941 göçmenin kurtarıldığı, 10 göçmenin de cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kurtarılan göçmenlerin çoğunlukla Filistin, Suriye, Tunus, Libya ve Sahraaltı Afrika ülkelerinden geldiği belirlendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, insan kaçakçılarının Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullandıkları, Libya ile Sicilya Adası arasında kalan ve Sicilya Kanalı olarak bilinen bölgeden son 24 saatte kurtarılan 941 göçmen, Sicilya’nın farklı limanlarına taşındı.

AA’nın haberine göre, Sicilya Kanalı’ndan geçen bir ticari geminin, denizde bulduğu 10 cesetle kurtardığı 439 göçmeni Sicilya’nın Augusta Limanı’na götürdüğü belirtildi.

Bölgedeki bir başka operasyonda kurtarılan 183 göçmenin Pozallo Limanı’na, bir petrol tankeri tarafından bulunan 319 göçmenin de Porto Empedocle Limanı’na nakledildikleri kaydedildi.