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Marmaris'te göçmen teknesi battı, 7 ölü

Sahil Güvenlik ekipleri 6 göçmeni kurtardı, 7 kişinin cesedine ulaşıldı, 2 göçmeni arama çalışmları sürüyor

07 Şubat 2015 15:44

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında yabancı uyruklu 18 kişiyi taşıyan bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri 6 göçmeni kurtarırken, kayıp 12 kişi için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Hisarönü Körfezi Lindos mevkisinde, Yunanistan'ın Kos Adası'na yasa dışı yollarla gitmek isteyen göçmenleri taşıyan teknenin motor arızası sonucu batmasının ardından ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Vali Çiçek, "Teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı. 2 kişinin de aramasına devam ediliyor" dedi.

Çiçek, teknede toplam 15 kişinin olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

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