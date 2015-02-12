T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz’de göçmen faciası: 300’den fazla kişi kayıp

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, Akdeniz’de yeni bir göçmen faciası meydana geldi. Hafta sonundan bu yana şişme botlarla yola çıkan 300’den fazla Afrikalı göçmenin Akdeniz sularında öldüğü tahmin ediliyor.

12 Şubat 2015 00:14


Sekiz metre yüksekliğindeki dalgalar, sıfır derece dolayında hava sıcaklığı ve umutsuzca tıkabasa doldurulan şişime botlar… İtalyan sahil güvenlik birimleri, son göçmen trajedisinin meydana gelmesine neden olan şartları bu sözlerle anlatıyor. Hafta sonundan bu yana Libya'dan içinde 100'er kişinin bulunduğu üç şişme botun İtalya'ya doğru yola çıktığı tahmin ediliyor. Hafta başında bu botlardan birinde 29 kişi donarak can vermişti.

Diğer iki botta en az 200 kişinin bulunduğu sanılıyor. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Carlotta Sami, yalnızca dokuz kişinin kurtarılabildiğini açıkladı. Sözcü, yolculuğun başlamasından dört gün sonra kurtarılan kişilerin verdiği bilgilere dayanarak bu açıklamayı yaptığını söyledi. Sami, “Diğerlerini deniz yuttu. Bu çok korkunç bir trajedi” diye konuştu. AP ajansının verdiği bilgilere göre, hayatta kalanlar dört bottan söz ediyor, bu da ölü sayısının 300'ü aşabileceği anlamına geliyor.

Geçen yıl AB'nin "Mare Nostrum" adlı kurtarma ve devriye programı sonlandırılmış, onun yerini "Triton" misyonu almıştı. Ancak BM Mülteciler yüksek Komiserliği, bu misyonun yetersiz olduğu eleştirisinde bulunuyor. Mare Nostrum, AB tarafından 2013 yılının ekim ayında İtalya'nın Lampedusa Adası açılarında 350 mültecinin can vermesi sonucu hayata geçirilmişti.

İtalya İçişleri Bakanlığı, sadece ocak ayında 3 bin 500'den fazla mültecinin İtalya'ya geldiğini duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Birleşmiş MilletlerAkdenizAfrikalıLibyaMilletler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Carlotta SamiNostrum34; MültecilerKomiserliğiNostrumLampedusa AdasıBakanlığıDeutsche Welle Türkçe DW AFP BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24