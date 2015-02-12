Akdeniz’de göçmen faciası: 300’den fazla kişi kayıp



Sekiz metre yüksekliğindeki dalgalar, sıfır derece dolayında hava sıcaklığı ve umutsuzca tıkabasa doldurulan şişime botlar… İtalyan sahil güvenlik birimleri, son göçmen trajedisinin meydana gelmesine neden olan şartları bu sözlerle anlatıyor. Hafta sonundan bu yana Libya'dan içinde 100'er kişinin bulunduğu üç şişme botun İtalya'ya doğru yola çıktığı tahmin ediliyor. Hafta başında bu botlardan birinde 29 kişi donarak can vermişti.

Diğer iki botta en az 200 kişinin bulunduğu sanılıyor. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Carlotta Sami, yalnızca dokuz kişinin kurtarılabildiğini açıkladı. Sözcü, yolculuğun başlamasından dört gün sonra kurtarılan kişilerin verdiği bilgilere dayanarak bu açıklamayı yaptığını söyledi. Sami, “Diğerlerini deniz yuttu. Bu çok korkunç bir trajedi” diye konuştu. AP ajansının verdiği bilgilere göre, hayatta kalanlar dört bottan söz ediyor, bu da ölü sayısının 300'ü aşabileceği anlamına geliyor.

Geçen yıl AB'nin "Mare Nostrum" adlı kurtarma ve devriye programı sonlandırılmış, onun yerini "Triton" misyonu almıştı. Ancak BM Mülteciler yüksek Komiserliği, bu misyonun yetersiz olduğu eleştirisinde bulunuyor. Mare Nostrum, AB tarafından 2013 yılının ekim ayında İtalya'nın Lampedusa Adası açılarında 350 mültecinin can vermesi sonucu hayata geçirilmişti.

İtalya İçişleri Bakanlığı, sadece ocak ayında 3 bin 500'den fazla mültecinin İtalya'ya geldiğini duyurdu.