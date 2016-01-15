Akbank'ın 'silinen' Hrant Dink cinayetinin görüntüleri aranıyor

Hrant Dink cinayetini yeniden ele alan İstihbarat Daire Başkanlığı ekipleri ‘silinen’ Akbank kamera görüntülerinin peşinde. Akbank’ın o dönemki şube müdürü, “Görüntüleri benden alan kişiyi görsem tanırım" dedi. Ancak bu kişinin tespiti konusundaki çalışmalar şimdilik yarım kaldı.

Al Jazeera’den Selahattin Günday’ın haberine göre, Dink cinayetinin ardından söz konusu bankanın güvenlik kamerası görüntüleri İstanbul polisi tarafından alınmıştı. Ancak görüntülerdeki cinayet günü saat 10.00-12.00 arası ve daha eski günlere ait görüntüler silindi. Görüntüleri kimin sildiği ise hâlâ tespit edilemedi.

Akbank kamerasında sadece Dink’in öldürdüğü saat 14.57’den birkaç dakika öncesine ait görüntüler mevcut. Dink cinayeti soruşturmasında, Şubat 2015’de İstihbarat Dairesi’nde yeniden incelemeye alınmasından sonra Dink’in vurulduğu bölgedeki kameralardan gelen görüntüler de yeniden izlendi.

14 kameranın 580 saatlik görüntüsü izlendi

İstihbarat Daire Başkanlığı ekipleri 14 farklı kameraya ait 580 saat görüntüyü kare kare izledi. Bu görüntülerin kalitesi arttırılarak izlenebilmesi için Amerika’dan bazı teknik cihazların getirildiği belirtiliyor.

Akbank görüntüleri aranıyor

Ancak görüntüler arasında en fazla önem verileni Halâskârgazi Caddesi üzerindeki Akbank Şubesine ait olanlar. Ancak bu görüntünün tamamına geçen yıllar içinde ulaşılabilmiş değil. İstihbarat Daire Başkanlığı görevlileri, Akbank şubesinin o dönemki müdürünün bilgisine başvurdu.

"Bir görevli" görüntüleri almış

Şube müdürü, görüntüleri cinayetten sonra "Bir görevlinin" bankaya gelerek aldığını belirtti. Akbank şube müdürü "Görüntüleri tutanak tutarak verdiğini" iletti.

Görüntülerin verildiği tutanak da kayıp

"Tutanak tutularak" cinayet gününe ait tüm görüntüler bu kişiye verildi. Bu bilgiye ulaşılmasının ardından soruşturma görevlileri "tutanağın" peşine düştü. Ancak tutanak ne bankada ne de soruşturma evrakının içinde bulundu.

Banka müdürü: Görürsem tanırım

Banka müdürünün "Görüntüleri alan kişiyi yeniden görürsem derhal tanırım" dediği belirtiliyor.

Soruşturma kaynakları, "Görüntüyü alan görevlinin kesin tespit edilmesi halinde, görüntünün tamamına ulaşılabilme ihtimali" üzerinde duruyor. Ancak şu ana kadar banka müdürüyle yüzleştirilen veya müdüre fotoğrafları gösterilen herhangi bir polis ya da jandarma personeli olmadı.

Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü için başka bir görevlendirme yapıldığından Dink cinayeti soruşturma dosyası yeni savcısını bekliyor.