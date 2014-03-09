Akaryakıt için rest: İndirin ya da indiririm

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın imzasıyla akaryakıt şirketlerinin tamamına bir yazı gönderilerek, yapılan çalışmalarda katkılı ve normal ürünler arasındaki fiyat farkının yüksek olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Yazıda, “Katkılı ve standart ürün fiyatları arasındaki farkın 20 Mart 2014 tarihine kadar makul düzeye çekilmesi gerektiği” kaydedilerek, aksi halde Kurumun ilgili kanun gereği tavan fiyat uygulamasına geçeceği ifade edildi. İki aya kadar tavan fiyat uygulama yetkisi bulunana EPDK, geçtiğimiz yıl da sektöre benzer bir uyarıda bulunarak süre tanımış, şirketlerden 3-5 kuruş arasında indirimler gelmişti.

Katkı dediğin ne

EPDK, Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik organik ve inorganik katkı maddeleri ilave edilen motorin ve benzin türleri ile bu işlemin yapılmadığı ürünlerin fiyat ve miktar bilgilerini ayrı ayrı takip ediyor. Son dönemde katkılı akaryakıt türlerini yakın mercek altına alan Kurum, katkılı ürünlerin içeriğine yönelik çeşitli bilgileri de akaryakıt şirketlerinden talep etti. Tüketiciler açısından da önem taşıyan söz konusu bilgilerin iki hafta içinde EPDK’ya ulaştırılması isteniyor. Akaryakıt şirketlerinin göndermesi gereken bilgilerin başında, “2013 yılı boyunca şirketlerce yapılan katkılı motorin ve katkılı benzin ürün miktarı” geliyor.

Akaryakıtçıların korkusu 'tavan'

EPDK, ilk tavan fiyat uygulamasını 2009 yılının haziran ayında devreye koymuştu. Sektörde ilk kez tavan fiyatı uygulamasına neden olan Kurul kararında, “dağıtım şirketlerinin fiyat uygulamalarında en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınmadığı” uyarısı yer almıştı. Kurul, lisans sahiplerinin fiyat uygulamalarındaki aykırılıkları gidermesi için 20 Haziran 2009 tarihine kadar süre verilmesine karar vermişti. Sonrasında ise tavan fiyat uygulaması başlatmış ve iki ay süreyle benzin-motorin fiyatlarını belirlemişti. Tavan fiyat sonrası benzin-motorin yaklaşık 20 kuruş ucuzlamıştı.

Zammı abartanlar oldu

Akaryakıtta yüksek fiyatlar son yılların en büyük tartışma konusu olurken, kâr marjları düşen bazı bayii ve şirketler farklı yollara başvurabiliyor. Birkaç yıl önce akaryakıt dağıtım şirketleri sattıkları yakıttan çok düşük pay aldıklarını iddia ederek, katkılı benzin fiyatlarına yüksek zamlar yapmıştı. Zamlar o kadar abartılmıştı ki katkılı ile katkısız benzin arasındaki fark bazı şirketlerde 20 kuruşa kadar çıkmıştı.