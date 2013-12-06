Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

Türkiye’nin sigara, içki ve akaryakıt kaçakçılığından kaybı yılda 20 milyar lira MHP’nin bütçe tasarısına muhalefet yazısında, Türkiye’nin kaçak akaryakıttan 12 milyar lira, iç kaçakçılığından sigara kaçakçılığından 5 milyar lira olmak üzere yıllık vergi kaybının 17 milyar lirayı aştığı belirtildi

MHP’nin Bütçe Tasarısı için hazırladığı muhalefet şerhinde, kayıt dışı ekonomi içinde önemli bir yer tutan kaçakçılık sorununun çaydan akaryakıta, sigaradan alkole pek çok sektöre yayıldığı belirtilerek, konunun en büyük mağdurlarının, kazancından olan dürüst esnafın yanı sıra ucuz ürün alayım derken ne olduğu belli olmayan ürünleri satın alarak hem sağlığını hem parasını riske atan vatandaşlar olduğu kaydedildi.

Özel Tüketim Vergisi’ndeki yükselişinin kaçakçılığı artırdığı savunulan karşı oy yazısında, “Piyasa satışı 8 lira olan bir sigaranın 6 lira 42 kuruşu, yani yüzde 80,25 vergilerden oluşmaktadır. Bu durum kaçak sigara talebini arttırırken, suç örgütleri açısından önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, PKK terör örgütünün akaryakıt kaçakçılığı yaptığını, bunun bilgileri dâhilinde olduğunu bizzat kendisi ifade etmiştir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, PKK terör örgütünün sigara kaçakçılığını yaptığını bizzat ifade etmiştir. Ayrıca, MASAK bu konuda Hükûmete çeşitli raporlar vermiştir” denildi. MHP’nin muhalefet şerhinde, daha sonra şu tespitlere yer verildi:

“Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna göre kaçakçılığın hacminin GSYH’nın yaklaşık yüzde 27’sine yani 415 milyar TL’ye denk geldiği hesaplanıyor. Kaçak akaryakıttan devletin her yıl yaklaşık 12 milyar liralık vergi kaybı vardır. Kaçak ve sahte içki pazarı 6 milyar liraya tırmanmıştır. Ayrıca satılan her beş sigaradan biri de kaçak olup, bazı illerde kaçak sigara oranı yüzde 65’ler seviyesine çıkmış durumdadır.

Sigara kaçakçılığı nedeniyle yıllık 5 milyar liralık vergi uçup gitmektedir. Zira ülkemizde yıllık sigara tüketimi yaklaşık 5,5 milyar adettir. Bunun yaklaşık yüzde 10'u, yani 550 milyon adedi kaçak sigaradır. 2012 yılında 99 milyon paket sigara yakalanmıştır.

Yani her yıl için kaçak akaryakıt bir Marmaray, kaçak sigara ise bir Boğaz köprüsü demektir. 2012 yılında ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarında bir önceki yıla göre yüzde 59, kaçak cep telefonu adedinde yüzde 102’lik artış gerçekleşmiştir. Ayrıca 1.378 ton kaçak çay yakalanmıştır.”