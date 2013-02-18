Akaryakıt istasyonlarına 4 milyon lira ceza

Akaryakıt ve LPG istasyonlarında eksik benzin verdiği tespit edilenlere 4 milyon lira ceza kesildi. Yaygın hile yöntemlerinin, uzaktan kumanda ile çalışabilen gizli düzenekler, yazar kasa ara biriminin devre dışı bırakılması, bilinçli elektrik arızası, hileli pompalar olduğu belirlendi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2012 yılında akaryakıt ve LPG istasyonlarına yönelik denetimler sonucunda eksik benzin verdiği tespit edilen 219 pompa nedeniyle 4 milyon 53 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.
Ergün, kaçak akaryakıt veren 21 adet akaryakıt ve otogaz istasyonunun da mühürlendiğini bildirdi.
2012 yılında gerçekleştirilen akaryakıt ve LPG piyasasına yönelik denetim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ergün, geçen yıl, Türkiye'de mevcut 12 bin 432 lisanlı akaryakıt istasyonunun 4 bin 585 adedinde denetim gerçekleştirdiklerini ve 9 bin 144 adet ulusal marker ölçümü yaptıklarını belirterek, bu denetimlerde geçersiz ölçüm sayısının 33 olduğunu ifade etti.
Ergün, geçersiz ulusal marker ölçümünden dolayı 20 akaryakıt istasyonunun ve bir akaryakıt tankerinin mühürlendiğini bildirdi.
Türkiye'de mevcut 9 bin 789 lisanlı LPG otogaz istasyonun 3 bin 355 adedinin denetlediğini aktaran Ergün, bir tane LPG otogaz istasyonunun lisansı olmadığı için mühürlendiğini kaydetti.
Sayaçlarda yapılan damga ve miktar denetimlerine yönelik bilgileri de paylaşan Ergün, geçen yıl Türkiye'de mevcut 168 bin 668 adet akaryakıt sayacının 81 bin 567 adedinin damga kontrolünün yapıldığını söyledi.
3 bin 331 adet damga süresi geçmiş akaryakıt sayacı tespit ettiklerini anlatan Ergün, damgasız veya damgasına müdahale edilmiş akaryakıt sayacı sayısının ise 89 olduğunun bilgisini verdi.
Ergün, ''Miktar kontrolü yapılan 29 bin 148 akaryakıt sayacından 219 adedinin eksik verdiğini tespit ettik'' dedi.
Tüm istasyonlara denetim
Bakan Ergün'ün verdiği bilgiye göre 2012 yılı boyunca 81 ilde denetimler gerçekleştirilirken, 27 ilde ise tüm istasyonlar denetime tabi tutuldu.
Kocaeli-Sakarya Yol Güzergâhı ile Mersin, Antalya, İstanbul, Bartın, Yalova, İzmir, Sivas, Elazığ, Kırıkkale, Karaman, Bilecik, Balıkesir, Konya, Adıyaman, Amasya, Kastamonu, Rize, Mardin, Isparta, Tekirdağ, Osmaniye, Kütahya, Trabzon, Denizli, Uşak olmak üzere toplam 27 il ve ilçelerinde bulunan akaryakıt ve LPG oto gaz istasyonlarının tamamı denetlendi.
Akaryakıt ve LPG’deki hile yöntemi
Bakanlık ekiplerinin denetimler sırasında karşılaştıkları hile yöntemleri şunlar:
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Kaçak yollarla vergisi ödenmemiş (ulusal markersiz) olarak yurda sokulan ve akaryakıt istasyonlarında satışa sunulan akaryakıtın, istasyon sahiplerince yeraltına gömülmüş gizli tank ve bu tanklara bağlı olarak uzaktan kumanda ile çalışabilen gizli düzenekler yardımı ile belirli sayaçlarda nihai tüketiciye satılması,
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Kaçak akaryakıtın istasyonlar dışındaki yakın mesafelerde bulunan tankerler ve bidonlarla ile nihai tüketiciye satılması,
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Akaryakıta karıştırılması yasak olan ve daha ucuz yollarla temin edilen katkı maddelerinin (Nafta, Gaz Yağı vb.) akaryakıta karıştırılması suretiyle standardı bozulmuş akaryakıtın tüketiciye satılması,
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Akaryakıt olarak kullanılması yasak olan akaryakıt harici petrol ürünlerinin (baz yağ, solvent vb.) doğrudan veya basit işlemlerden geçirilerek piyasaya sunulması,
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Türkiye'de akaryakıt satışlarının kontrol altına alınması ve vergi kaybının önlenmesine yönelik olarak oluşturulmuş bulunan ve akaryakıt pompasına bağlı bulunan ödeme kaydedici cihazların en önemli parçası olan yazar kasa ara birim ünitesinin devre dışı bırakması suretiyle haksız kazanç sağlaması,
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Akaryakıt istasyonunda araç plakası girilmeden satış yapılması ve satış sonrası fatura verilmemesi,
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Akaryakıt istasyonlarında araç yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde, istasyon çalışanlarınca araçların bilinçli olarak eksik veya kaçak yakıt veren belirli sayaçlara yönlendirilmesi,
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Akaryakıt istasyonları denetimleri esnasında, bilinçli elektrik arızası meydana getirilmek suretiyle hileli akaryakıt satışı yapılan sayaçların, uzaktan kumanda düzeneği ile durdurulması,
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İstasyon içinden veya etrafından giriş çıkış yapılabilecek ve dikkat çekmeyecek yolların bulunması,
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İstasyon etrafında bulunan bazı alanların özellikle karanlıkta bırakılmış olması ve bu alanların özellikle istasyona ait kamera gözetleme alanının dışında bırakılması,
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İstasyonun herhangi bir yerinde vaziyet planı dışında duvarla çevrili veya akaryakıt tankerlerinin görünmeden boşaltım yapabilecek alanlarının olması.