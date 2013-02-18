Akaryakıt istasyonlarına 4 milyon lira ceza

Akaryakıt ve LPG istasyonlarında eksik benzin verdiği tespit edilenlere 4 milyon lira ceza kesildi. Yaygın hile yöntemlerinin, uzaktan kumanda ile çalışabilen gizli düzenekler, yazar kasa ara biriminin devre dışı bırakılması, bilinçli elektrik arızası, hileli pompalar olduğu belirlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2012 yılında akaryakıt ve LPG istasyonlarına yönelik denetimler sonucunda eksik benzin verdiği tespit edilen 219 pompa nedeniyle 4 milyon 53 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ergün, kaçak akaryakıt veren 21 adet akaryakıt ve otogaz istasyonunun da mühürlendiğini bildirdi.

2012 yılında gerçekleştirilen akaryakıt ve LPG piyasasına yönelik denetim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ergün, geçen yıl, Türkiye'de mevcut 12 bin 432 lisanlı akaryakıt istasyonunun 4 bin 585 adedinde denetim gerçekleştirdiklerini ve 9 bin 144 adet ulusal marker ölçümü yaptıklarını belirterek, bu denetimlerde geçersiz ölçüm sayısının 33 olduğunu ifade etti.

Ergün, geçersiz ulusal marker ölçümünden dolayı 20 akaryakıt istasyonunun ve bir akaryakıt tankerinin mühürlendiğini bildirdi.

Türkiye'de mevcut 9 bin 789 lisanlı LPG otogaz istasyonun 3 bin 355 adedinin denetlediğini aktaran Ergün, bir tane LPG otogaz istasyonunun lisansı olmadığı için mühürlendiğini kaydetti.

Sayaçlarda yapılan damga ve miktar denetimlerine yönelik bilgileri de paylaşan Ergün, geçen yıl Türkiye'de mevcut 168 bin 668 adet akaryakıt sayacının 81 bin 567 adedinin damga kontrolünün yapıldığını söyledi.

3 bin 331 adet damga süresi geçmiş akaryakıt sayacı tespit ettiklerini anlatan Ergün, damgasız veya damgasına müdahale edilmiş akaryakıt sayacı sayısının ise 89 olduğunun bilgisini verdi.

Ergün, ''Miktar kontrolü yapılan 29 bin 148 akaryakıt sayacından 219 adedinin eksik verdiğini tespit ettik'' dedi.

Tüm istasyonlara denetim

Bakan Ergün'ün verdiği bilgiye göre 2012 yılı boyunca 81 ilde denetimler gerçekleştirilirken, 27 ilde ise tüm istasyonlar denetime tabi tutuldu.

Kocaeli-Sakarya Yol Güzergâhı ile Mersin, Antalya, İstanbul, Bartın, Yalova, İzmir, Sivas, Elazığ, Kırıkkale, Karaman, Bilecik, Balıkesir, Konya, Adıyaman, Amasya, Kastamonu, Rize, Mardin, Isparta, Tekirdağ, Osmaniye, Kütahya, Trabzon, Denizli, Uşak olmak üzere toplam 27 il ve ilçelerinde bulunan akaryakıt ve LPG oto gaz istasyonlarının tamamı denetlendi.

Akaryakıt ve LPG’deki hile yöntemi

Bakanlık ekiplerinin denetimler sırasında karşılaştıkları hile yöntemleri şunlar: