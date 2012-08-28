Ayda 4 depodan fazla akaryakıt alana ek vergi geliyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yayınlanan kararnamenin detaylarını açıkladı. Kaçak akaryakıt ile mücadelenin arttığını vurgulayan Hayati Yazıcı, bu minvalde vergilendirme önlemi alındığını belirtti. Yazıcı, standart depo kapsamında ayda ancak 4 defa standart depo doldurularak ülkeye giriş yapılabileceğini bildirdi. 4'ten fazla yurt dışına çıkış yapanların ülkeye döndüklerinde araçların depolarındaki akaryakıtın vergisini ödeyeceklerini kaydetti.

Akaryakıtın Türkiye girişinden tüketiciye kadar gelişinin online şekilde takip edileceğini dile getiren Yazıcı, akaryakıt kaçakçılığı önleme koordinasyon kurulunun ilk kez eylülde toplanacağını duyurdu. Kurul bakanlardan oluşacak.

2006'dan bu yana Türkiye'nin ekonomik alanda önemli sorunlarından birisini teşkil eden akaryakıt ürünlerini kaçakçılığıyla alakalı özel bir mücadele sürdürüldüğünden söz eden Yazıcı, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yeni tedbirler hakkına bilgi verdi.

Standart depo kapsamında vatandaşların yurda girerken kullandıkları araçlarının standart depolarının alacağı miktarda akaryakıtı Türkiye'ye getirdiklerine işaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı, "Özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'da hemen hemen her gün hatta birden fazla giriş çıkışlar oluyordu. Bu yöntemle Türkiye'ye akaryakıt vergisiz getirildiğini gördük. Bu alanda bakanlık olarak yeniden düzenledik." dedi.

Ayda ancak 4 defa standart depo!

Ayda ancak 4 defa standart depo kapsamında akaryakıt getirilebileceğine ilişkin düzenleme yaptıklarının altını çizen Hayati Yazıcı "Vatandaşların elbette ki seyahat özgürlüğünü sınırlamadan dilediği zaman girişi çıkış yapma yolu açık olmak üzere ama dört defadan fazla yurt dışına çıkış yapmaları halinde dönüşlerinde araçlarının depolarındaki akaryakıtın vergisini ödeme yükümlülüğü getirdik." ifadelerini kullandı.

Kaçak akaryakıtla mücadelede yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini bu alanda daha güçlü bir irade gerekli olduğunu gördüklerini dile getiren Yazıcı, bir kararname taslağı hazırlayıp Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını ve Erdoğan'ın imzalamasının ardından kararnamenin yayınladığını açıkladı.

Kararnamede akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelenin daha üst düzeyde koordine edilmesi gerektiğinin altının çizildiğini söyleyen Bakan Yazıcı, şunları aktardı:

"Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu artık bakanlardan oluşuyor. Bakanların bürokrat arkadaşlarıyla bu mücadele sürüyordu, şimdi bakanlarla sürdüreceğiz. Kurulun koordinasyonu bakanlar tarafından yapılacak. Bu kurulun bakanların müsait olması halinde ilk toplantısını eylül ayı içerisinde yapmayı planlıyoruz. Koordinasyon kurulunun yılda iki defa toplanacak bakanlar bünyesinde. Mücadeleci kurullar toplantılarının da bakan toplantılarından önce olmasını düşünüyoruz. Kurullar faaliyet ve çalışmalarını gümrük bakanına bildirecek."

Mücadele için yeni ekip ve kurullar oluşturulacak

Bu genelgeyle akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleyi spesifik olarak yürütecek kurullar ve ekipler oluşturacakları bilgisini de veren Yazıcı, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ve gerekmesi halinde diğer mücadeleci kuruluşlardan ekibe sağlanacak elemanlarla yürütülecek. Bunlar mobil şeklinde çalışma sürdürecek. Türkiye'nin her bölgesinde bunlar süreçleri takip edecek." dedi.

Pompanın değil istasyonun kapatılması gerekiyor

Kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen müessesler ve istasyonlarda pompalardan herhangi birisine yapılan kontrollerde kaçak ürün satıldığının tespit edilmesi halinde genelde hangi pompada bu ürün tespit edilmiş o pompanın mühürlendiğini diğerlerinin ise çalıştığını kaydeden Yazıcı, "Kanaatimce buna bütüncül olarak bakmak lazım. O istasyonda kaçak ürün satışı yapılıyorsa hangi noktada yapılıyor olması önemli değil orada yapılıyor olması önemli. Yaptırımın o mekana uygulanması gerekiyor. Nesneleri ayırarak nesnelere yaptırım uygulamaya kalkarsanız başarıya ulaşamazsınız. 5015 sayılı petrol kanunun 19 maddesinde değişiklik yapılması gerektiği kanısındayız." şeklinde konuştu.

Bu yıl ilk 6 ayda 30 bin ton kaçak akaryakıt yakalandı

Bakan Yazıcı, bir soru üzerine ise geçen yıl 36 bin ton kaçak akaryakıt yakalanırken, bu yılın ilk 6 ayında yakalanan miktarın ise 30 bin 500 ton olduğunu bildirdi. Yazıcı, 2011'de bu rakamla 90 milyon liralık vergi kaybının önlendiğini de ekledi.