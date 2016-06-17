Akademisyenler: Prof. Zeynep Sayın'a yapılan Bilgi Üniversitesi'nin tarihine bir utanç lekesi olarak geçecek!

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, derste gizlice yapılan bir ses kaydında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği gerekçesiyle Prof. Zeynep Sayın'ın ilişiğini kesmesine, üniversiteden bir grup akademisyen ağır bir tepki gösterdi. Akademisyenlerin yayımladığı ortak bildiride, olayın "Bilgi Üniversitesi'nin tarihine bir utanç lekesi olarak geçeceği" vurgulandı.

Bildiride "Bu kararı alanlar ve uygulayanlar bilsin ki bir üniversiteyi üniversite yapan, siyasi baskılara, ticari kaygılara veya kariyer hırslarına yenik düşerek hukuksuz kararlar alan ve uygulayan akademik ünvanlı memurlar değil, ifade özgürlüğüne sahip çıkan ve bu uğurda mücadele vermekten kaçınmayan akademisyenlerdir" dendi.

'İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Bir Grup Akademisyen' imzasıyla yayımlanan bildirinin tam metni şöyle:

“Öğrencilerimize, Mezunlarımıza ve Kamuoyuna,

“Dün sabah bir meslektaşımıza ait olduğu iddia edilen ve gizlice alındığı söylenen bir ses kaydına ilişkin haberlerin yayınlanmasını takiben, Bilgi’de yarı zamanlı olarak ders veren Prof. Dr. Zeynep Sayın ile Üniversitemizin ilişiğinin Rektörlük tarafından kesilmiş olduğunu üzülerek öğrendik.

“Biz, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çalışan bir grup akademisyen, üniversite yönetiminin muhbirlik müessesesini özendiren ve sınıf içindeki akademik ifade özgürlüğünü boğma riskini taşıyan bu tavrını kabul edilemez buluyoruz. Üniversite yönetiminin sorgusuz sualsiz aldığı ve yargısız infaz şeklinde kamuoyuna duyurduğu "ilişkiyi kesme" kararının haksız, hukuksuz ve her şeyden önce Üniversitemizin yıllardır benimsemiş olduğu özgürlükçü akademik ve insani değerlerle çelişen bir nitelik taşıdığı kanaatindeyiz. Alınan bu kararı da, bu kararın alınış ve duyuruluş biçimini de kınıyoruz.

“İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tarihine bir utanç lekesi olarak geçecek bu kararı alanlar ve uygulayanlar bilsin ki bir üniversiteyi üniversite yapan, siyasi baskılara, ticari kaygılara veya kariyer hırslarına yenik düşerek hukuksuz kararlar alan ve uygulayan akademik ünvanlı memurlar değil, ifade özgürlüğüne sahip çıkan ve bu uğurda mücadele vermekten kaçınmayan akademisyenlerdir. İfade özgürlüğünün siyasal saiklerle boğulduğu bir kurum, üniversite adıyla anılmaya layık değildir. Biz, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin özgürlükçü ruhunu ve değerlerini taşıyan bir grup akademisyen, bu kurumun bir üniversite olma iddiasını kaybetmemesi için mücadele etmeye kararlıyız ve üniversite yönetiminin aksine, Zeynep Sayın ile ilişkimizi kesmediğimizi, kesmeyeceğimizi ve onun yanında durmaya devam edeceğimizi öğrencilerimize, mezunlarımıza ve kamuoyuna duyururuz.

"İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Bir Grup Akademisyen”

Ne olmuştu?

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin dersine giren Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu'nun ders sırasındaki "En iyisini o yapıyor, en güzel nobranlığı, en güzel kabalığı, en güzel 'ben yaptım oldu’yu işin aslına bakarsanız o yapıyor" sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret sayan üniversite yönetimi Balıkçıoğlu ile olan ilişiğini kestiğini duyurmuştu.

Bilgi Üniversitesi Prof Sayın ile ilişiğinin kesilmesini böyle duyurdu

Bilgi Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"15 Haziran 2016 tarihinde bazı medya organlarında yer alan ve bir ders sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtilen Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

İletişim Fakültemizde Bahar 2016 döneminde ders saati ücretli olarak çalışan öğretim elemanı Prof. Dr. Balıkçıoğlu’nun üniversitemizle ilişiği; bahsi geçen konunun, Rektörlüğümüze intikalini takiben kesilmiştir. İlgili kişinin an itibari ile kurumumuz ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Rektörlüğümüz konunun detaylarının incelenmesi ve gerekli hukuki soruşturmaların yapılması talimatını, ivedilikle, vermiştir."