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Ahmet Hakan: Profesörün kahve muhabbetini üniversiteye taşımasına lafımız olmayacak mı?

Bilgi Üniversitesi, Erdoğan'a eleştiriyi hakaret sayıp Prof. Balıkçıoğlu'nu işten atmıştı

17 Haziran 2016 13:18

Hürriyet yazarı Ahmet HakanBilgi Üniversitesi'nin Prof. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu'nu "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği iddiasıyla kovmasına ilişkin olarak tartışmaya yol açacak bir yazı kaleme aldı. İletişim fakültesi öğrencilerinin dersine giren Prof. Balıkçıoğlu'nun ders sırasında ses kaydına alınarak internete sızdırılan "En iyisini o yapıyor, en güzel nobranlığı, en güzel kabalığı, en güzel 'ben yaptım olduyu' işin aslına bakarsanız o yapıyor" sözlerinin hakaret gerekçesi sayıldığını hatırlatan Hakan, "Tam bir kahve muhabbeti... Üslupsuzluk, bilimsellikten uzaklık falan... Ne ararsan var" görüşünü dile getirdi. "Bilgi Üniversitesi’nin hocanın işine son vermesini ayıplıyoruz" diyen Hakan, Ama o 'profesör'ün bilimsellikten hızla uzaklaşarak kahvehane muhabbetinin bile en az üç tık altında kalan sözlerini, üniversitedeki dersine taşımasını ne yapacağız? Buna bir lafımız olmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonda söylemediklerim" başlığıyla yayımlanan (17 Haziran) yazısından bazı bölümler şöyle:

 

Profesör, heyhat!

 

Bilgi Üniversitesi’nde görev yapan bir “profesör”, verdiği ders sırasında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle üniversiteden uzaklaştırıldı.

*

“Profesör”ün derste söylediklerini ses kaydından dinledim.

Tam bir kahve muhabbeti...

Üslupsuzluk, bilimsellikten uzaklık falan...

Ne ararsan var.

*

- Tamam... Öğrencinin hocasını gammazlamasına karşıyız.

 Tamam... Ses kaydı falan hiç hoş değil.

- Tamam... Bilgi Üniversitesi’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasını duyar duymaz anında hocanın işine son vermesini ayıplıyoruz.

Hepsine tamam.

*

Ama o “profesör”ün bilimsellikten hızla uzaklaşarak kahvehane muhabbetinin bile en az üç tık altında kalan sözlerini, üniversitedeki dersine taşımasını ne yapacağız?

Buna bir lafımız olmayacak mı?

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