T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adı Bilgi, namı üniversite: Erdoğan'a eleştiriyi hakaret sayıp Prof. Balıkçıoğlu'nu işten attılar!

"En iyisini o yapıyor, en güzel nobranlığı, en güzel kabalığı"

16 Haziran 2016 13:46

Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde ders veren Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu'nun ders esnasında sarf ettiği "En iyisini o yapıyor, en güzel nobranlığı, en güzel kabalığı, en güzel 'ben yaptım oldu'yu işin aslına bakarsanız o yapıyor" sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sayarak Balıkçıoğlu ile ilişiğini kestiğini duyurdu.

Bilgi Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"15 Haziran 2016 tarihinde bazı medya organlarında yer alan ve bir ders sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtilen Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. 

"İletişim Fakültemizde Bahar 2016 döneminde ders saati ücretli olarak çalışan öğretim elemanı Prof. Dr. Balıkçıoğlu’nun üniversitemizle ilişiği; bahsi geçen konunun, Rektörlüğümüze intikalini takiben kesilmiştir. İlgili kişinin an itibari ile kurumumuz ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Rektörlüğümüz konunun detaylarının incelenmesi ve gerekli hukuki soruşturmaların yapılması talimatını, ivedilikle, vermiştir."

 

ETİKETLER

Zeynep Sayın BalıkçıoğluBilgi ÜniversitesiProfesör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24