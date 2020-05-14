Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan: Akademide cinsiyetçi yaklaşım yıllardır var, tacizci hocalara bir şey yapılmadı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Oxford Üniversitesi CRIC öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Orhan Acar'ın kameranın açık olduğunu fark etmeyip "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözlerini yorumladı. Akademide cinsiyetçi yaklaşımın yıllardır var olduğunu belirten Arıboğan, " Erkekler kendi ellerindeki yetki ve gücü aşağıyı baskılamak için kullanıyorlar. Bu bazen tacize dönüşebiliyor ki kendi öğrencilik yıllarından iyi hatırlarım, adı sanı gayet iyi bilinen hocalara şikâyete rağmen hiçbir şey yapılmadı" dedi.

TIKLAYIN | Kamerayı açık unutan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar: Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma

TIKLAYIN | Kamerayı açık unutup “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” diyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı istifa etti

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Arıboğan, "Sadece benim değil annemin dahi yıllardır mücadele verdiği bir konu bu. Erkekler kadınları bilgi ile özdeşleştiremiyorlar. Bilgi erkekler için önemli bir iktidar aracıdır ve kadın ile iktidar arasında bir bağlantı kurmak istemezler. Bu nedenle de kadını bilgi kaynağı olarak konumlandırmazlar. Yani kadın bilgi kaynağı değil akademik dünyanın bir çeşnisi olarak algılanıyor” diye konuştu.

Arıboğan, “Profesör-asistan, öğrenci-öğretmen ilişkisinde de hiyerarşik bir yapılanma var. Bu aynı zamanda bir iktidar ilişkisi de. Erkekler kendi ellerindeki yetki ve gücü aşağıyı baskılamak için kullanıyorlar. Bu bazen tacize dönüşebiliyor ki kendi öğrencilik yıllarından iyi hatırlarım, adı sanı gayet iyi bilinen hocalara şikâyete rağmen hiçbir şey yapılmadı. Beni rahatsız eden bir başka konu da olaya politik açıdan yaklaşılması. Bunun o parti ya da bu partiyle, dekanın kime-neye yakın olduğuyla alakası yok. Burada cinsiyetçi bir bakış açısı var ve bu ülkenin gerçeği.” ifadesini kullandı.

Hiyerarşik bir düzende cinsiyetçilik söyleminin daha net ve keskin görülebileceğinin de altını çizen Prof. Dr. Arıboğa “Erkek bazı konularda zaaflı davranıyor orası kesin ama bazı kadınlar da bu durumdan faydalanıyor onu da söyleyeyim. Yetersiz-kapasitesiz bir kadının erkeğin bu bakış açısını kullanarak kendisine yol açtığını da gördük.” düşünceni dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Öğrencileriyle yaptığı görüşmede videonun açık olduğunu unutup, yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar istifa etti. Acar hakkında yasal işlem başlatıldı.