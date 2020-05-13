Kamerayı açık unutup “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” diyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı istifa etti

Öğrencileriyle yaptığı görüşmede videonun açık olduğunu unutup, yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar istifa etti.

Acar hakkında yasal işlem başlatıldı.

TIKLAYIN | Kamerayı açık unutan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar: Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma