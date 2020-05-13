Kamerayı açık unutup “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” diyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı istifa etti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Öğrencileriyle yaptığı görüşmede videonun açık olduğunu unutup, yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı <strong>Orhan Acar</strong> istifa etti. </p>\n<p>Acar hakkında yasal işlem başlatıldı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN |<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kamerayi-acik-unutan-gazi-universitesi-dekani-orhan-acar-kizlarin-resimlerini-de-goruyoruz-boylece-caktirma,878180" target="_blank" rel="noopener"> Kamerayı açık unutan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar: Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma</a></strong></p>\n<hr /><hr />\n<p><iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7tv7jf" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>\n</body>\n</html>