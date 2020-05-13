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Kamerayı açık unutup “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” diyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı istifa etti

Dekan Orhan Acar hakkında işlem başlatıldı

13 Mayıs 2020 11:24

Öğrencileriyle yaptığı görüşmede videonun açık olduğunu unutup, yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar istifa etti. 

Acar hakkında yasal işlem başlatıldı.

TIKLAYIN | Kamerayı açık unutan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar: Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma

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