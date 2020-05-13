Kamerayı açık unutan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar: Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, öğrencileriyle yaptığı görüşmede videonun açık olduğunu unutup, yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Videoda, yanındaki kişinin kameranın açık olduğu uyarısını yapmasının ardından sesin öğrencilere gittiğini farkeden Acar'ın, gülerek yüzünü ovuşturduğu ve "Yamulduk" dediği duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından birçok kişi tepki gösterdi.