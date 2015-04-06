'Ak Saray'ın kapıları 108 bin asgari ücret tutuyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın tek ve çift kanatlı kapılarının fiyatlarını açıkladı. Saray'ın kapılarının toplam maliyeti 100 milyon lira civarında. Bu da 108 bin asgari ücretlinin maaşına eşit.

İki kanatlı 3,40 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki kapılardan 170 adet bulunuyor. Bu kapılardan her birinin fiyatı ise 170 bin lira, toplam maliyeti 25 milyon lira. Oda’ya göre, Saray’daki tek kanatlı kapı sayısı ise 450, ayrıca 2 bin odanın her biri de 3 bin lira civarında. Saray’daki tüm kapıların yaklaşık maliyeti ise 100 milyon lira.

CİHAN’ın haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği’nde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetlerini açıklayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu sefer de kapıları gündemine aldı. Saray’da 2 bin oda bulunduğunu belirten Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ana binada çift kanatlı özel yapım 150 özel kapı bulunduğunu açıkladı.

'Çift kanatlı 150 kapı 25 milyona mal oldu'

Çift kanatlı kapıların tanesinin 170 bin lira olduğunu kaydeden Candan şunları söyledi: "Ana binada her protokol görüşmesinde fotoğraflara yansıyan 2 kanatlı 3,40 yüksekliğinde 2 metre genişliğinde olan özel üretim ahşap kapının görsellerini göstererek ustalardan yaklaşık fiyat aldık. Kapının ağacı maun, kaplama olmadığı için içi dolu olarak tarif ediliyor. Bu, kapıların blok kesim yapılarak elde edildiği anlamına gelir. Yani şu an ahşap malzeme içinde en pahalı olan malzemeden yapılmış durumda. Kapı üzerine pirinç malzemeden CNC kesim üç boyutlu işleme yapılmış. Böyle bir kapının yaklaşık maliyeti, nakliye montaj KDV'si ile birlikte yaklaşık tanesi 170 bin lira civarında. Bu çift kanatlı kapıdan, ana bina denilen resepsiyon bloğunda yaklaşık 150 adet olduğunu düşünürseniz, karşımıza 25 milyon 500 bin liralık çift kanatlı kapılar çıkıyor."

Saray’ın resepsiyon bloğunda yer üstünde 450’ye yakın tek kanatlı kapının bulunduğunu kaydeden Candan, diğer iki blokta da adeti yaklaşık 3 bin liradan 2000'e yakın ahşap ofis kapısının bulunduğunu söyledi. "Onların maliyetleriyle birlikte düşündüğümüzde Saray’ın kapılarının toplam maliyeti 100 milyon lira civarında. Bu da 108 bin asgari ücretlinin maaşına eşit" ifadelerini kullandı.

'Kapı maliyetleri 40 bin öğretmene maaş olur'

Öğretmen maaşlarından örnek veren Candan, "Üç oda bir salon bir evde dış kapı çelik iç kapılar panel kapı olduğunda bir konutun ortalama kapı maliyeti yaklaşık 3 bin lira civarında. Sarayın kapı maliyetleri 33 bin 500 hanenin kapısına bedel. Bu maliyete Yalova’da hayatını kaybeden Halil öğretmen gibi 40 bin öğretmenin maaşı ödenebilirdi" şeklinde konuştu.