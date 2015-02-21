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Kaç polis çalışıyor, elektrik faturası ne kadar, planda olmayan çiftlik neden eklendi? İşte rakamlarla Ak Saray...

Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaat sürecinden beri tartışmaların odağında...

21 Şubat 2015 10:03

Ankara'daki yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı için 1150 polis görevlendirildi. Güvenlik sistemine 50 tl harcanan sarayın 1 aylık elektrik faturası 1 milyon 150 bin lira.  Orijinal planında olmayan bir at çiftliği de saray planlarına eklendi. Törenlerde kullanılan atlar için bu çiftlik inşa edilecek.

DHA'nın haberine göre, sarayla ilgili bazı rakamlar şöyle:

Saray'ın yüksek teknolojili güvenlik sistemine 50 milyon TL harcandı.

* Saray için görevlendirilen polis sayısı 1150 oldu. Çankaya Köşkü için 450 polis görev yapıyordu.

* Bu 1150 polis, 24 saat boyunca sarayın içi ve dışını koruyor ve 5 km uzunluğundaki saray duvarlarını da kontrol ediyor.

* Saray çevresinde 3 bin güvenlik kamerası yerleştirildi.

* Sarayın ithal camlarına 710 milyon TL harcandığı TMMOB açıklamıştı.

* Saray duvarları, her türlü tape kaydına karşı özel önlemlerle donatıldı.

* Sarayın bir aylık elektrik faturasının 1 milyon 150 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.

* Hatta bu faturaların ödenmesi geciktiği için 107 bin lira da ceza gelmişti. Bu durum ortaya çıkınca soruşturma açıldı.

* Orijinal planında olmayan bir at çiftliği de saray planlarına eklendi. Törenlerde kullanılan atlar için bu çiftlik inşa edilecek.

* Muhalefete göre kaçak olan sarayda çalışanların manyetik alanlardan etkilenip hastalanmasından korkuluyor.

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