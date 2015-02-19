Tokatlı mobilyacıya 'Ak Saray faturası' kesildi: 1 milyon 731 bin 575 lira!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 48 yaşındaki Ömer Hasgül, eşi ile birlikte yaşadığı eve gelen 1 Milyon 731 bin 575 lira ile gelen elektrik faturasıyla büyük şok yaşadı. Yaşanan bu olay, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan, maliyeti tartışma konusu olan yeni cumhurbaşkanlığı sarayının 106 bin TL’si gecikme bedeli olmak üzere toplam 1 milyon 140 bin 567 TL tutarında elektrik faturasını akıllara getirdi.

Sulusaray ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde mobilya üzerine satış yapan evli ve 3 çocuk babası Ömer Hasgül, iş yerinin üzerinde eşi ile birlikte oturduğu eve gelen elektrik faturasıyla büyük şok yaşadı. 3 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan Ömer Hasgül'ün yaşadığı apartmana gelen Çamlıbel Elektrik Perakende Anonim şirketi (ÇEDAŞ) görevlileri geçtiğimiz Pazartesi günü sayacı okudu. Görevliler Ömer Hasgül'e 1 Milyon 731 bin 575 lira fatura çıkardı. Çıkan fatura sonrası büyük şok yaşayan Hasgül, telefonla ÇEDAŞ'ı arayarak durumu anlattı. ÇEDAŞ yetkilileri ise faturanın tekrar inceleneceğini söyledi.

'Servetimi satsam ödeyemem'

Ömer Hasgül, eşi ile birlikte yaşadığı eve bu ay elektrik faturasının 1 Milyon 731 bin 575 lira geldiğini söyleyerek, "Bunun bir şaka olacağını düşünerek ÇEDAŞ'a gittim. 3, 5 kez gitmeme rağmen bir çare bulamadılar. Bunun yanlışlıkla mı, kasıtlı mı yazıldığını bilmiyorum. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyorum. Daha önce evime 55, 60 lira arası fatura geliyordu. Bunu görünce şaka zannettim, ama bu bir gerçek. Görevli arkadaşları aradım 'Yardımcı olacağız' dediler, ama henüz birşey yapılmadı. Ben servetimi satsam bu faturayı ödeyemem. Bu bina benim, onu satsam yine ödeyemem bu parayı" dedi.

Faturanın son ödeme tarihinin 6 Mart olduğu belirtilirken, ÇEDAŞ yetkilileri ise sorunun fatura kesen cihazdan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, konunun incelendiğini. sayacın tekrar kontrol edileceğini bildirdi.

Ak Saray'ın elektrik faturası dikkat çekmişti

Maliyeti tartışma konusu olan yeni cumhurbaşkanlığı sarayının 106 bin TL’si gecikme bedeli olmak üzere toplam 1 milyon 140 bin 567 TL tutarında elektrik borcu ortaya çıkmıştı. Faturaya ulaşan CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ali Demirçalı da “Sarayın elektriğini kesecek mert bir memur arıyorum. Vatandaşı bu beladan kurtarsın” diye tepki göstermişti.