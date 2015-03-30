'Ak Saray’da sade hayat' güzellemesine Mimarlar Odası'ndan cevap

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin 1 milyar 370 milyon TL yapım maliyetinin yanında devasa büyüklüğünden kaynaklı yan giderleriyle de gündeme gelen ‘Ak Saray'da Tayyip Erdoğan ve ailesi için "mütevazı bi hayat yaşanıyor" yolundaki haberine Mimarlar Odası'ndan yanıt geldi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Haberin yansıdığı fotoğrafta Emine Erdoğan'ın oturduğu, altın varaklı oymalı koltuğun maliyetini açıklasınlar da, ne kadar sade hayatmış anlayalım. Bize olmayan bir hikayeyi anlatmasınlar." dedi. Candan, "Erdoğan ailesinin yaşadığı evde 6,5 milyon liraya yapılan mutfağın gideri 136 bin 840 vatandaşın mutfak giderine denk" diye konuştu.

"Doğa katledilerek, 3 bin ağaç kesilerek yapılan, tuvaletlerinde bir metrekaresi 300 avro olan ipekli duvar kağıdı kullanılan kaçak sarayda hangi sade hangi doğallıktan bahsediliyor" diyen Candan, "Haber bile doğal değil, kaçak sarayda bizim vergilerimizle lüks hayat yaşanıyor" açıklaması yaptı.

Konut mutfağı 650 metrekare

Cihan'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesinde bulunan ve 250 odalı olan Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun 650 metrekare büyüklükte olduğunu kaydeden Candan, "Izgara kebap mutfağı, sıcak mutfak, soğuk mutfak, oda büyüklüğünde derin dondurucusu, soğuk depolar ve servis hizmetleri için hazırlanan alanları içerisinde barındıran bu 650 metrekarelik mutfak ile hangi sade hayattan bahsediliyor? İki gözlü odada hayatını sürdürmeye çalışan insanlar, kaçak saraydaki mutfağın servis asansörü kadar yerde mutfak ihtiyaçlarını karşılarlarken, kaçak sarayda sade ve doğal hayattan bahsetmek aymazlıktır." ifadelerini kullandı.

34 bin 210 asgari ücretlinin maaşına denk

Candan normal bir dairede mutfağın metrekaresinin 10-12 arasında değiştiğini kaydederek, "Binalarda 4 kişilik bir aile için ortalama 10-12 metrekarelik mutfak tasarlandığını düşündüğünüzde, 65 konutun mutfağına denk büyüklükte olan kaçak mutfakta kimse bize sade ve doğal hayattan bahsetmesin." dedi. Mutfağın özel üretim olduğunu ve 6,5 milyon liraya mal olduğunu iddia eden Candan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu maliyet doğal ve sade midir mesela? Hane halkı istatistiklerine göre yoksul bir aile hane gelirinin yüzde 20'sini mutfağa harcıyor. Yani Asgari ücretle çalışan bir işçi mutfak gideri olarak 4 kişilik ailesi için aylık yaklaşık 190 TL harcıyor. Kaçak sarayın kaçak konutunun 650 metrekarelik mutfağının maliyeti, 34 bin 210 asgari ücretle çalışan işçinin ve 136 bin 840 kişinin mutfak giderine denk. Bu haberin yansıdığı fotoğrafta Emine Erdoğan'ın oturduğu, altın varaklı oymalı koltuğun maliyetini açıklasınlar da, ne kadar sade hayatmış anlayalım. Bize olmayan bir hikayeyi anlatmasınlar."