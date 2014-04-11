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AKP'li Zelkif Kazdal: AYM'nin iptal yetkisi kaldırılmalı

Anayasa Mahkemesi'nin HSYK ve BTK'da yapılan yeni düzenlemeleri kısmi olarak iptal etmesi üzerine AKP'li vekil Zelkif Kazdal karara tepki göstererek, AYM'nin iptal yetkisinin kaldırılması gerektiğini savundu

11 Nisan 2014 18:46

Anayasa Mahkemesi'nin HSYK yasası konusunda verdiği kısmi iptal üzerine AKP Ankara Milletvekili Zelkif Kazdal "Anayasa Mahkemesi'nin iptal yetkisi kaldırılmalı" dedi.

Aynı zamanda AKP MYK üyesi de olan Kazdal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milli iradenin paçavraya çevrilmemesi için, Anayasa Mahkemesinin iptal yetkisini kaldırmak zorunlu olmuştur" ifadesini kullandı.

 

'Başkanlık sistemi eksenli Anayasa değişikliği'

 

AKP'nin kuruluşunda "Gençlik Kolları Başkanı" olarak görev yapan Kazdal, daha sonraki tweetinde ise şöyle dedi:

"Milletin selameti için, Başkanlık Sistemi eksenli Anayasa değişikliğini bir an önce halk oyuna sunmak, en acil-önemli sorumluluk olmuştur."

İşte o tweetler:

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