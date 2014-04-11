Bekir Bozdağ: HSYK kararı AYM'nin gündeminde yoktu, öne alındı, anlamlı buluyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi’nin HSYK düzenlemesini kısmi iptal etmesiyle ilgili olarak, “Bu dava Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde yoktu, dün öne alındı. Demek ki Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın bu konuyu ivedi olarak öne almasını gerektiren bir şey oldu. Biz de bu konudaki değerlendirmemizi yapacağız. Bu karar, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisinde olmasına rağmen anlamlı buluyorum” dedi.

Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu konusundaki son yasa değişikliği ile Adalet Bakanı'na verilen tüm ek yetkilerin iptal edilmesine karar verdi, kanunun Adalet Akademesi ile ilgili bölümlerinin iptal istemini ise reddetti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ’ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

İptal kararına elbette uyacağız ve uygulayacağız. İptal yapılan düzenlemenin tamamını iptal eden bir sonuç ortaya koymadı. Adalet Akademisi’yle ilgili yapılan iptal başvuruları reddedildi. HSYK düzenlemelerinin bir kısmını iptal etti, diğer kısmı yürürlüktedir. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılan değişikliklerin eski haline dönmesi söz konusu değildir.

Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez. Bugüne kadar yapılan değişikliklerin geri dönmesi mümkün değildir, geçerlidir ve geçerliliğini Anayasa Mahkemesi kararına göre de sürdürecektir

Bu dava Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde yoktu, dün öne alındı. Demek ki Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın bu konuyu ivedi olarak öne almasını gerektiren bir şey oldu. Biz de bu konudaki değerlendirmemizi yapacağız. Bu karar, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisinde olmasına rağmen anlamlı buluyorum. Vatandaşlarımız değerlendirecektir.

Anayasa Mahkemesi’nin yapısıyla ilgili bir çalışmamız yok. Bireysel başvuruyla ilgili konularda Anayasa Mahkemesi yanlış yapmıştır. Bireysel başvuru yama hakkı bulunmayan insanların başvurusunu kabul edip karara bağlaması, Anayasa’ya açıkça aykırıdır. Kanuna açıkça aykırı bir karar verdiğinde bunu söyleyeceqğiz.

Anayasa Mahkemesi yanlış yaptı deme hakkına sahibiz. Bundan kimsenin alınmaması lazım.