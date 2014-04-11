Anayasa Mahkemesi'nden BTK'nın yetkilerine de kısıtlama

Anayasa Mahkemesi yeni HSYK Kanunu'nda Adalaet Bakanı'na verilen yetkileri iptal etti. Öte yandan mahkeme, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veren Kanun hükmünü de iptal etti.

CHP, 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı. İptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

'Türkiye derhal kişisel verilerin korunması yasasını çıkarmalı'

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Anayasa Mahkemesi'nin BTK'ye yetki veren kanun maddesini iptalinin çok doğru bir karar olduğunu belirterek, kişisel verilerin Anayasa ile güvence altına alınmış olan kişisel özgürlükler kapsamında olduğunu vurguladı. Ancak böyle kişisel verilerin korunması konusunda Türkiye'nin hala bir kanun çıkaramadığına dikkat çeken Aksünger, "Böylesine önemli bir konu yönetmelikle düzenleniyor. Mahkemenin bu kararından sonra derhal kişisel verilerin korunmasına yönelik bir temel kanun çıkarmamız gerekiyor" dedi.



Kişisel verilerin korunması konusunda BTK ve TİB gibi güvensiz iki kuruma yetki verilmesinin yanlış olduğunu savunan Aksünger, "Güvensizler çünkü denetime açık değiller. Ortada bir kanun yok, yönetmelikle bu işi yapıyorlar. Türkiye'de kamu kurumlarının hepsi iktidarın tahakkümü altında ve iktidarın başının iki dudağının arasında iş yapıyorlar. BTK ve TİB de vatandaşın güveneceği bir yper değil. Sokaktaki simitçi bile özel telefon konuşmasının dinlendiğini düşünüyorsa, ortada ciddi bir sorun var demektir. Kaldı ki AB de yatırımcılar ve girişimciler de kişisel verilerin korunması konusundaki eksikliklerin giderilmesi için Türkiye'ye sık sık eleştiri yöneltiyorlar ve düzenleme yapılması için zorluyorlar" diye konuştu.