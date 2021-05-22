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"AK Parti, ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük" sorusu sonrası AA’dan kovulan Musab Turan: Bedeli ne olursa olsun ödeyeceğim

22 Mayıs 2021 16:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye "AK Parti, ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük" diye sormasının ardından Anadolu Ajansı'ndan kovulan muhabir Musab Turan, yaptığı yeni açıklamada, “Sonu ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun ödeyeceğim” dedi.

Bakanlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yönelttiği soru üzerine işten çıkartılan Turan, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. 

Daha önce yaptığı açıklamada, “AKP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Sayın cumhurbaşkanım içinizdeki merhameti uyandırın” diyen Turan, son açıklamasında ise gençlere seslendi ve “Sonu ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun ödeyeceğim” dedi.

Turan, “Gençler olmasa bu yaşadıklarımdan sonra küserdim bu memlekete. Geçmişine de, geleceğine de, potansiyeline de. Ama bize memleketimizde ölmek yakışır. Buradayız. İnsanlarımızdan, hakkımızdan, mudumuzdan ve katma değer arayışımızdan vazgeçmiyoruz. Türk gençliği dijital dünyanın 'bulaşıkçıları' değil 'oyun kurucuları' olacak" dedi.

Tutuklanma ihtimalini de dile getiren Musab Turan, “Sonu ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun ödeyeceğim. Olmaz ya olur da özgürlüğüm elimden alınırsa starup projeleriniz hakkında mektuplarınızı beklerim. Mektuplaşmak çok keyifli bir meşgaledir” diye yazdı.

Turan, daha önce hazırlıklar yaptığı kuyumculuk ve takı sektöründe girişimlerinin olacağını ima etti.

TIKLAYIN - Anadolu Ajansı, bakanlara "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabir hakkında suç duyursunda bulundu

TIKLAYIN - Anadolu Ajansı, bakanlara "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabiri kovdu!

Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır" ifadelerini kullandı. 

TIKLAYIN - Anadolu Ajansı, bakanlara "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabiri kovdu!

Ne olmuştu?

Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile olan tartışması AA muhabiri Musab Turan tarafından bakanlara sorulmuştu. Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası alanda zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin, çarşıda, pazarda, metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza da sorum: Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama, savunma yaptı mı? Savunması sizi tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?" sorularını yöneltmişti.

Pakdemirli’ye sorulan soruyu yanıtlayan Bakan Varank, "3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi… Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir” dedi.

Ardından organize suç örgütü lideri Sedat Peke, AA muhabirinin bakanlara sorduğu soruyu paylaşırken, "Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler" diye yazdı.

Soylu'nun danışman Mazhar Yıldırımhan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin bakanlara yönelttiği Soylu'ya ilişkin soruya tepki gösterirken, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü hedef alarak "Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir" dedi.

Anadolu Ajansı ise Turan'ın iş akdini feshetti.
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