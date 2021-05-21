Anadolu Ajansı, bakanlara "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabiri kovdu!

T24 Haber Merkezi

Anadolu Ajansı (AA), bakanlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabir Musab Turan'ın iş akdini feshetti. Turan'ın gri pasaport ve basın kartı iptali için de kurumlara bildirim yapıldığı belirtildi.

"Üç buçuk yaşındaki oğlumun yüzüne bakarken utanıyorum"

AA muhabiri sorusunda, "Sayın bakanım. Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakro bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" ifadesini kullanmıştı.

"Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim"

Bakan Pakdemirli'ye sorulan soruyu Bakan Varank yanıtladı. Bakan Varank, "3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi… Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir" yanıtını verdi.

AA, akşam saatlerinde kurumsal hesaptan yapılan açıklamayla Turan'ın iş akdinin feshedildiğini, gri pasaport ve basın kartı iptali için kurumlara bildirim yapıldığını açıkladı.

AA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İşten çıkartılan AA muhabiri Musab Turan'dan açıklama

İş akdi feshedilen Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, Instagram'dan açıklama yaptı.

Turan'ın açıklamaları şöyle:

"Benim Babam Ali Seydi Turan, Sultanbeyli AK Parti teşkilat kurucusu. Bugün gündemi takip eden bir gazeteci olarak oradaydım. Tarım bakanının açıklaması, bunları nasıl haberleştirebilirim falan. Sayın Bakanın danışmanı Rıdvan Tezel pişkin bir şekilde kulağıma geldi, dedi 'Soru sormuyoruz'. Burada bende kayış attı. Şimdi zaten orada Demirören Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, TRT Haber var. Zaten bu adamlar size ne sorabiliyor ki? Baktım ki bu özgüven hayra alamet bir şey değil. Kendi içimde düşündüğüm şey şu AK Parti’nin artık fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Siyaset kurumu hayatımızın öyle içinde ki hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz sadece siyaseti düşünüyoruz. Siyaset kurumunun adalet ekseninde kendi rayına oturması lazım. Hatamı kabul ediyorum. Sorularını sordun, niye çocuğunu karıştırıyorsun?.. Onu söylemem şık olmadı. Gururla onurla çalıştığım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansına halel getirdiğini düşünüyorum. Oradakileri zor durumda bıraktım… Sorumda duygusallaştığım için özür dilerim ama soru sorduğum için özür dilemem. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen içinizdeki merhameti uyandırın, Allah bizimledir."