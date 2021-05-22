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Anadolu Ajansı, bakanlara "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabir hakkında suç duyursunda bulundu

22 Mayıs 2021 13:07

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye "Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük?"  diye sormasının ardından işten çıkartılan muhabir Musab Turan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, bakanlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yönelttiği soru üzerine işten çıkartılan Turan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Karagöz, "Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir. Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Karagöz, yaptığı açıklamada "Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir. Konu planlı, hesaplı, sonuçları önceden öngörülmüş, stratejik hedefleri olan bir eylem olarak tarafımızca değerlendirilmektedir. Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir. Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir. Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır" ifadelerini kullandı. 

TIKLAYIN - Anadolu Ajansı, bakanlara "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabiri kovdu!

Ne olmuştu?

Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile olan tartışması AA muhabiri Musab Turan tarafından bakanlara sorulmuştu. Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası alanda zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin, çarşıda, pazarda, metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza da sorum: Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama, savunma yaptı mı? Savunması sizi tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?" sorularını yöneltmişti.

Pakdemirli’ye sorulan soruyu yanıtlayan Bakan Varank, "3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi… Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir” dedi.

Ardından organize suç örgütü lideri Sedat Peke, AA muhabirinin bakanlara sorduğu soruyu paylaşırken, "Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler" diye yazdı.

Soylu'nun danışman Mazhar Yıldırımhan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin bakanlara yönelttiği Soylu'ya ilişkin soruya tepki gösterirken, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü hedef alarak "Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir" dedi.

Anadolu Ajansı ise Turan'ın iş akdini feshetti.
Bekir PakdemirliAAAA muhabiriAA muhabiri süleyman soylumusab turanserdar karagöz
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