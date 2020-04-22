Ajans Press'ten 'Koronavirüs Medya' raporu: Salgın hakkında 10 milyona yakın haber yapıldı

Medya takip kurumu Ajans Press tarafından hazırlanan 'Koronavirüs Medya' raporuna göre, virüs hakkında 10 milyona yakın haber yapıldı.

Ajans Press, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan günümüze kadarki tüm veriler üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı.

Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, Koronavirüs hakkında yazılı basına 441 bin 440 haber yansıdığı tespit edildi. Online mecralarda salgın hakkından 8 milyon 505 bin 312 haber yapılırken, televizyon kanallarında ise bu sayı 481 binin üzerinde.

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