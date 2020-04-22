Rusya'da muhalifler, Koronavirüs sebebiyle eylemlerini dijital ortama taşıyor

T24 Dış haberler

Rusya'da muhalif gruplar, yeni tip Koronavirüs sebebiyle yapılan sosyal izolasyon çağrısına uyarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'i meydanlarda değil, dijital ortamda protesto edecek.

Aktivist Yulia Galyamina, gazeteci İlya Azar ve müttefikleri tarafından organize edilecek protestoda Kremlin'e salgın günlerinde çalışamadıkları gerekçesiyle ekonomik açından zorlu günler geçiren vatandaşlara para yardımı yapma çağrısında bulunulacak.

'Online eylem'de Covid-19 günlerinde cezaevlerindeki mahkûmlara af çıkarılması da talep edilecek ve Putin'e 2036'ya kadar iktidarda kalma hakkı verecek yasa tasarısı protesto edilecek.

Organizatörler, kendilerine gönderilen posterleri YouTube üzerinde yapacakları yayında gösterecek.

Galyamina, Azar ve müttefikleri geçen yıl Moskova'da meydana gelen eylemlerde önemli rol oynamıştı.