Aile Hekimleri Federasyonu'ndan "bebeklere yanlışlıkla aşı" yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla Koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürdü. Aile Hekimleri Federasyonu, söz konusu iddiaya tepki gösterdi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Yusuf Eryazgan, "Bebeklere yanlışlıkla Covid aşısı yapıldı açıklaması AHEF olarak kabul edeceğimiz bir açıklama değil. Bu talihsiz açıklamayı kabul etmiyoruz, bu konuda ilgili mercilere başvurumuzu yaptık" dedi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bazı sağlık ocaklarında bebeklere ‘yanlışlıkla’ Koronavirüs aşısı yapıldığını ileri sürdü. NTV’ye konuşan Prof. Dr. Kurugöl, şunları söyledi:

“Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.”

Prof. Kurugöl bugün yine NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, söz konusu yanlış aşılamanın yalnızca bir bebekte gerçekleştiğini; sağlık müdürlüğünce kendilerine yönlendiren bebeğin bir aylık olduğunu ve olayın 3 ay önce yaşandığını açıkladı. Porf. Kurugöl, "Bu aşılama Ege Üniversitesi’nde yapılmamıştır. Bu aşı burada yapılmış değil. Bu aşı 104 milyon dozun içerisinde münferit bir tek şimdiye kadar Türkiye’de görülmüş bir olaydır. Zaten gerekli işlemi, Sağlık Bakanlığı’nda adli kurumlarda işleme almışlardır. Bize niçin gelmiştir? Bize İzmir dışında yapılan bu aşı, yapıldığında çocuk burası bölgenin en güçlü hastanesi olduğu için bize gelmiştir. Bu çocuğun izlenimini biz yaptık. Bu çocuğu her açıdan kalbini böbreklerini hem laboratuvar tetkiklerini izledik. Çok ciddi bir şekilde izledik. Aşı yapılır yapılmaz zaten bunu yapan kişiler bunu gizlemiş değillerdir, bilerek de yapmamışlardır. Aile sağlığı merkezlerinde milyonlarca kişiye aşı yapılıyor. Öyle büyük bir hizmet veriyorlar ki, onların hizmetlerini yok saymak böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır" dedi.

Habertürk'ün aktardığına göre de, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Yusuf Eryazgan, "Bebeğe yanlış aşı vurulmuş olması mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)'ndan da bir açıklama geldi. AHEF'ten yapılan açıklamada, "Bebeklere yanlışlıkla Covid aşısı yapıldı açıklaması AHEF olarak kabul edeceğimiz bir açıklama değil. 1- Aşılar 10 yıldır barkodla takip edilir. Bakanlık deposundan çıkışı ile kişiye uygulandığı ana kadar bütün gittiği yerlerde barkodla teslim edilir. Barkod sayısı aşı sayısı uyumsuz olduğu an soruşturma açılır, ortada böyle bir soruşturma yok. 2- Covid-19 aşıları ayrı barkod ayrı aşıla denilen bir sisteme tabidir. Yaş grubu açılmadan barkod okunmaz, aşı sayısı barkod sayısı her gün karşılaştırılır. 3- Aile sağlığı merkezlerinde 15 yıldır aşı yapılıyor. Her aşı ayrı kutu ve renktedir. 15 yıllık tecrübeyle biz Sağlık Bakanlığında aşı ile eğitim veren kurumuz böyle bir hata asla yapılmaz. Bu talihsiz açıklamayı kabul etmiyoruz, bu konuda ilgili mercilere başvurumuzu yaptık" denildi.

Haber Global Muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın edindiği bilgiye göre, Aile Hekimleri Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde 'yanlışlıkla' aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" denildi.