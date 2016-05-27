Aile Bakanı'nın ablası müsteşar yardımcılığı görevinden istifa etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak müsteşar yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Koytak istifa kararını “Kardeşim bakanken etik olmaz” diyerek aldığı iddia edildi.

Hürriyet’in haberine göre, kabinenin tek kadın bakanı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın göreve geldiği gün, aynı bakanlıkta bir süredir müsteşar yardımcısı olarak çalışan ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak görevinden istifa etti.

Koytak, istifa kararını Twitter adresinden bugün duyurdu.