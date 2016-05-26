Aile Bakanı: Tek bir istismar vakası bile fazla



Alman hükümeti, mecliste yapılan bir oturumda mülteci yurtlarındaki cinsel şiddeti önlemek için harekete geçilmesi kararı aldı. Yapılan açıklamada, hükümetin mülteci yurtlarındaki kadın ve çocuklara daha iyi koruma sağlamak için eyaletlerle işbirliği yapılacağı ve böylesi bir koruma sağlamak için yasal düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığının inceleneceği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, oturumun ardından yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda yasal girişimde bulunmaya hazır olduğunu ifade etti. Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig de tek bir vakanın bile fazla olduğuna dikkat çekerek, kadın ve çocukların yurtlarda koruma altına alınması gerektiğini kaydetti. Mülteci yurtlarındaki vakaların arttığı ancak net bir sayının olmadığını belirten Bakan, konunun gelecek hafta düzenlenecek Gençlik ve Aile Bakanlığı konferansında ele alınacağını ifade etti.

SPD Genel Başkanı ve başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel de vakalara ilişkin yapılan haberlerin kaygı verici olduğunu ve hükümetin öylece seyirci kalamayacağını kaydetti. Gabriel, bu yurtların işletmesini alanlara dayatılabilecek sorumluluklar üzerinde de durulması gerektiğini belirtti.