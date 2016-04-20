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Aile Bakanı: Çocuğunuz doğduğunda bir çeyiz hesabı açtırın

"Annelere babalara sesleniyoruz, çocuğunuz doğduğunda bir çeyiz hesabı açtırın, o çeyiz hesabı çocuğunuz için gelecektir"

20 Nisan 2016 01:06

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, "Annelere babalara sesleniyoruz, çocuğunuz doğduğunda bir çeyiz hesabı açtırın" dedi.

Birgün'de yer alan habere göre, bir otelde düzenlenen "Mutluluğa ve Geleceğe İlk İmza Çeyiz Hesabı" isimli toplantıda konuşan Ramazanoğlu, "Eskiden bir gelenek vardır, özellikle bizim Ege'de şöyle bir deyim vardır, 'Kız beşikte, çeyiz sandıkta.’ Artık biz bunu değiştiriyoruz, 'çocuklarımız beşikte, çeyizlerimiz de hesapta' diyoruz. Anneler kızları için kanaviçe işler dantel yaparlar, sandıkta saklarlardı. Annelere babalara sesleniyoruz, çocuğunuz doğduğunda bir çeyiz hesabı açtırın, o çeyiz hesabı çocuğunuz için bir kanaviçedir, danteldir, karşılığı aynı zamanda çocuğunuzun da geleceğidir" ifadelerini kullandı.

Ramazanoğlu, "Gençler evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde evlilik cüzdanları ve ilk evliliğine dair nüfus kayıtlarıyla bankaya başvurarak en geç 2 ay içerisinde hesaplarının bulunduğu bankadan paralarını devlet katkısıyla alabilecekler" diye konuştu.

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