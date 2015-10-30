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Aile Bakanı'ndan Hacıosmanoğlu yorumu: Herkes kendi seviyesince konuşuyor

"Onu, Karadeniz'in dik duran kahraman kadınlarına bırakıyorum"

30 Ekim 2015 19:35

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, Çarşamba günü oynanan Gaziantepspor maçı sonrasında hakemleri Avni Aker Stadı'nda rehin tutan ve ardından da "Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız" sözleriyle tepki çeken Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında, "Ben daha önce de söyledim. Herkes kendi seviyesince konuşuyor. Bu sorunun cevabını Karadeniz'in dik duran kahraman kadınlarına bırakıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlarda yetişen ödül almış, sporcu çocuklarla bir araya gelen Ayşen Gürcan, gazetecilerin, Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Gaziantepspor maçının ardından yaptığı açıklamaya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Gürcan, Hacıosmanoğlu'nun "Gerekirse adam gibi ölürüz, kadın gibi yaşamayız" sözlerine dair, "Ben daha önce de söyledim. Herkes kendi seviyesince konuşuyor. Bu sorunun cevabını Karadeniz'in dik duran kahraman kadınlarına bırakıyorum" dedi.

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