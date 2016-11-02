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Aile Bakanı'ndan Ayşegül Terzi açıklaması: Saldırganın tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz

"Adalet Bakanlığı, şiddet olaylarında tutuklu olarak yargılamanın sürmesiyle ilgili bir yasa üzerinde çalışıyor"

02 Kasım 2016 22:25

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hemşire Ayşegül Terzi'ye saldırıyla ilgili "Bu tür şiddet olaylarında tutuklu olarak yargılamanın sürmesiyle ilgili Adalet Bakanlığının böyle bir yasa çalışması var. Saldırganın tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hemşire Ayşegül Terzi'nin otobüste darbedilmesiyle ilgili yargı sürecine ilişkin, "Adalet Bakanlığımızla görüşmelerimiz sonucunda, onlar da bir çalışmanın içerisine girdiler, bu tür şiddet olaylarında tutuklu olarak yargılamanın sürmesiyle ilgili. Adalet Bakanlığının böyle bir yasa çalışması var ayrıca. Saldırganın tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz." dedi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü Bakanlar Konferansı"nın açılış oturumunda konuşan Kaya, kadına karşı şiddetin her türlüsünü kınadıklarını ve hemşire Ayşegül Terzi'ye yönelik saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Otobüste darbedilen Ayşegül Terzi'yi, olayın hemen ardından arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Kaya, şunları söyledi:

 

"Tutuklu yarglansın"

 

"Çok büyük üzüntü duyduğumu ifade ettim ve Bakanlık olarak her zaman yanında olduğumuzu ifade ettik, psikososyal destek vermek için. Çünkü televizyondaki görüntülerinden desteğe ihtiyaç olduğu belliydi, şiddete maruz kalmıştı ve biz Bakanlık olarak hemen psikososyal destek anlamında da destek teklifinde bulunduk. Ama o sadece saldırganın yakalanmasını ve hak ettiği cezayı almasını istediğini belirtmişti. Biz de hemen Aile Bakanlığı olarak dava açılır açılmaz davaya müdahil olduk. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hele ki Ayşegül Hanımın durumunda, kıyafetinden ötürü böyle bir şiddete maruz kalmıştı. Ve bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Adalet Bakanlığımızla görüşmelerimiz sonucunda, onlar da bir çalışmanın içerisine girdiler, bu tür şiddet olaylarında tutuklu olarak yargılamanın sürmesiyle ilgili. Adalet Bakanlığının böyle bir yasa çalışması var ayrıca. Saldırganın tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz."

 

 

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