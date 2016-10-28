Şort giydiği gerekçesiyle Ayşegül Terzi'ye tekme atan saldırgan yeniden gözaltında

Kurban Bayramı'nın birinci günü İstanbul'daki evine gitmek üzere otobüse binen Ayşegül Terzi'yi şort giydiği gerekçesiyle tekmeleyen ve ilk duruşmada tahliye edilen Abdullah Çakıroğlu hakkında başsavcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un talimatı üzerine harekete geçen Başsavcı vekili Abdurrahman Üşenmez, Çakıroğlu'nun yeniden tutuklanmasını talep etmişti. Abdurrahman Üşenmez tahliye kararına itirazını İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iletti.

Çakıroğlu hakkında, "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 2 yıl 7 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama kararı" çıkarılan tekmeci saldırgan Abdullah Çakıroğlu gözaltına alındı.

