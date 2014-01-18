Aile Bakanı Ayşenur İslam: Çocuk nikâhlarının çoğu masumane

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, çocuk gelinlerle ilgili “Kimse kötülük olsun diye çocuğunu evlendirmez, çoğu masumane. Bilinci artırmalıyız” yorumunu yaptı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, önceki gün doğum gününü kutlayan ve gazetecilerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, gündeme gelen çocuk yaşta evlilikler konusunda bakanlığının neler yapacağını anlattı.

“Çocuk gelinler demeyi tercih etmiyorum, çünkü bu problemi sempatikleştirmek, biraz içselleştirmek gibi geliyor. Bunun adı çocuk yaşta evliliktir” diyen İslam şunları söyledi:

“Kanunlarımıza göre evlilik yaşı 18’dir. Çok özel şartlar varsa bu yaş, mahkeme kararı ile bir yaş geriye çekilebilir. Kanun bu manada sorunsuz aslında. 15 yaşın altındaki çocukların evliliği yasalara göre evlilik kabul edilmiyor. Cinsel suçlar ve çocuk yaştaki bireyi istismar kapsamına girebiliyor. Bu kanunsuz evliliğe sebep olanlar da suç işlemiş sayılıyorlar. Anne, baba, resmi olmayan nikâhı gerçekleştirmiş kişi bu suça ortaklık etmiş oluyorlar. Çocuk yaştaki kimseyle evlenen kişiyle birlikte sorumluluğu paylaşıyorlar.”

‘Çocuk nikâhlarının çoğu masumane'

“Beklentimiz çocuk yaşta yapılan evliliklerin yoğun olduğu yerlerdeki vatandaşlarımızla sıkı ilişki içinde olan imam, öğretmen, muhtar, belediye başkanlarımızın bu konuya eğilmesi ve toplumsal bilinç oluşturulması. Resmi olmayan nikâhları kıyan kişiler sadece imamlar değil. Herhangi bir kişi bu nikâhı kıyabilir. Ama böyle bir eylem içinde bulunan kişiye verilecek ceza belli. Fakat tespit edilmesi gerekiyor. Bu nikâhların çoğu masumane kıyılıyor. Kendi kızını çocuk yaşta evlendiren annenin de çocuk yaşta evlendiği için bunu normal sandığını görüyorsunuz. Kimse çocuğuna kötülük yapmak istemez o nedenle bilincin artırılması gerekiyor.”

