T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile Bakanı Ayşenur İslam: Çocuk nikâhlarının çoğu masumane

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, çocuk gelinlerle ilgili 'Kimse kötülük olsun diye çocuğunu evlendirmez, çoğu masumane. Bilinci artırmalıyız' dedi

18 Ocak 2014 17:11

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, çocuk gelinlerle ilgili “Kimse kötülük olsun diye çocuğunu evlendirmez, çoğu masumane. Bilinci artırmalıyız” yorumunu yaptı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, önceki gün doğum gününü kutlayan ve gazetecilerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, gündeme gelen çocuk yaşta evlilikler konusunda bakanlığının neler yapacağını anlattı.

“Çocuk gelinler demeyi tercih etmiyorum, çünkü bu problemi sempatikleştirmek, biraz içselleştirmek gibi geliyor. Bunun adı çocuk yaşta evliliktir” diyen İslam şunları söyledi:

“Kanunlarımıza göre evlilik yaşı 18’dir. Çok özel şartlar varsa bu yaş, mahkeme kararı ile bir yaş geriye çekilebilir. Kanun bu manada sorunsuz aslında. 15 yaşın altındaki çocukların evliliği yasalara göre evlilik kabul edilmiyor. Cinsel suçlar ve çocuk yaştaki bireyi istismar kapsamına girebiliyor. Bu kanunsuz evliliğe sebep olanlar da suç işlemiş sayılıyorlar. Anne, baba, resmi olmayan nikâhı gerçekleştirmiş kişi bu suça ortaklık etmiş oluyorlar. Çocuk yaştaki kimseyle evlenen kişiyle birlikte sorumluluğu paylaşıyorlar.”

 

‘Çocuk nikâhlarının çoğu masumane'

 

“Beklentimiz çocuk yaşta yapılan evliliklerin yoğun olduğu yerlerdeki vatandaşlarımızla sıkı ilişki içinde olan imam, öğretmen, muhtar, belediye başkanlarımızın bu konuya eğilmesi ve toplumsal bilinç oluşturulması. Resmi olmayan nikâhları kıyan kişiler sadece imamlar değil. Herhangi bir kişi bu nikâhı kıyabilir. Ama böyle bir eylem içinde bulunan kişiye verilecek ceza belli. Fakat tespit edilmesi gerekiyor. Bu nikâhların çoğu masumane kıyılıyor. Kendi kızını çocuk yaşta evlendiren annenin de çocuk yaşta evlendiği için bunu normal sandığını görüyorsunuz. Kimse çocuğuna kötülük yapmak istemez o nedenle bilincin artırılması gerekiyor.”
 

ETİKETLER

çocuk gelinayşenur islamaile ve sosyal politikalar bakanıçocuknikahmasumanebilinç

İlgili Haberler

Çocuk gelin Kader Erten'in babası: Kızım zulüm görüyordu

Berdelle evlendirilenve av tüfeğiyle vurulduğu ortaya çıkan Kader Erten'in babası, 'Kimse bir suçu yoksa intihar etmez' diyerek kızının intihar etmediğini ileri sürdü

'Çocuk gelinleri bildirmeyen imam ve muhtarlar cezalandırılsın!'

Uçan Süpürge Derneği, kızların çocuk yaşta evlendirilmesinin önüne geçilmesi için önerilerini sıraladı

CHP’den ‘çocuk gelinler’ için yasa teklifi

CHP'li Candan Yüceer'in verdiği yasa teklifinde, 18 yaşının altındaki kişilerin evlendirilmesine imkan tanınmaması öngörülüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24