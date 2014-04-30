Aile Bakanı: Çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin

Son günlerde artan 'kayıp çocuk' vakalarıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, "Çocuklara çığlık atmasını öğretin" dedi

Radikal’de yer alan habere göre, çocuk ölümlerine dair basın toplantısı yapan Bakan İslam özetle şunları söyedi:

Tıpkı ateşe ellerini uzattıklarında ellerinin yanacağını bilmeleri gerektiği gibi bir yabancı ile karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini bilmesi gerekiyor çocuklarımızın.

Akran istismarına nasıl karşı koyacağını bilmesi öğrenmesi gerekiyor. Aileleri eğitmemiz gerekiyor. Bu eğitimlerimiz vardı zaten. Biz bunları yapmaya bugünden itibaren başlıyoruz. Başladık…

Çocukların çok küçük yaşta öğrenmesi gereken bir başka şey ise yabancı mesafesini korumak. Annelere çok basit bir şey öğretebilirim. Çocuklara çığlık atmayı öğretmeleri gerekiyor. İstemedikleri bir durumda karşılaştıklarında çocuklarımızın çığlık atması gerekiyor etrafı haberdar edebilmeleri için. Bu bir savunma değil. ‘Aman çocuğum sessiz ol’ diye yetiştirdiğimiz çocuklardan bahsediyoruz.Hayır, çocuklar ses çıkarmalı.

Sayın Adalet Bakanımız ve Başbakanımızla görüştük. Cinsel istismar ve saldırı suçlarıyla ilgili cezaları yeniden düzenleyen bir tasarı var. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz dönemde bu teklifi kendi gündemine aldı. Şimdi bu taslağın meclis gündemine inmesi için bir kararlılık gösteriyoruz. Bu kanunda çocuklara ve yetişkinlere karşı işlenen cinsel suçların ceza oranlarını nisbi olarak arttırıyor bu tasarı. Her türlü cinsel suçta belli oranlarda artırım oluyor.

Bütün ailelerin çocuklara koşulsuz sevgi göstermesi gerekiyor. Bütün çocuklarımız ailelerin onların yanında olduğunu bilmesi gerekiyor. Her türlü sıkıntıda ailelerine başvurması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Ailelerine güvenmeliler. Sevgi ve şefkat çocukların muhtaç olduğu duygular. Çocukları evin dışına yönlendirmemiz gerekiyor.