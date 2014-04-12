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İşte öldürülen Mert'in kaçırılma görüntüleri

Mert Aydın'ın kaçırılma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarında aracın Mert bindikten sonra da görüntüleri mevcut

12 Nisan 2014 18:35

Kars'ta kaybolduktan 30 saat sonra ölü bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın kaçırılışına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Mert bir süre yolda birlikte yürüdüğü katil zanlısının aracına binerken görülüyor.

Al Jazeera Türkçe’deki habere göre, görüntülerde Mert Aydın, babasının iş yerine yemek götürdükten sonra sokaklarda tek başına geziyor.

Daha sonra katil zanlısı 23 yaşındaki Aykut B' ile yürürken takılıyor kameralara. Aykut B. ile konuştuğu, bu sırada neşe içinde koşturduğu görülüyor.

Daha sonra zanlının kullandığı tespit edilen kırmızı renkli panel van tipi araç kameralara yakalanıyor. Bir hayli uzaktan çekilen görüntüye bir süre sonra Mert giriyor ve sağ ön taraftan  araca biniyor.

Güvenlik kameralarında aracın Mert bindikten sonra da görüntüleri mevcut.

Hatta benzin almaya girdiği istasyonun kamerasına da yakalanmış. Ancak güvenlik kamerasının saati, Mert'in artık araçta olmadığını gösteriyor.

Zira Kars Emniyet Müdürü Mert'in kaçırılıp öldürülmesinin 2 saat 40 dakika içerisinde olduğunu açıklamıştı.

Bu, aracın Mert'i alışı ile benzinliğe girdiği an arasındaki süreye karşılık geliyor.

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