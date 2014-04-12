Mert Aydın'ın katil zanlısı yakalandı

Kars’ta 6 Nisan’da tecavüz edildikten sonra başına taşla vurulan ve boğularak öldürülen 9 yaşındaki Mert Aydın'ın katil zanlısı, arama çalışmalarının ardından yakalandı. Fail’in Kars nüfusuna kayıtlı, 1991 doğumlu A.B. olduğu öğrenildi. Oto galerisi olan A.B.’nin 23 yaşında olduğu, hırsızlık ve kız kaçırmadan sabıkası bulunduğu belirtildi.

Suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlı, tutuklanarak Erzurum Cezaevi’ne gönderildi.

Kars Valisi Eyüp Tepe, zanlının dün akşam saatlerinde Kars'taki bir işyerinde yakalandığını söyledi.

Vali Tepe, "Yakaladık çok şükür. Bizim için bir teselli. Onun dışında bir özelliği yok. Yakaladığımız için mutluyuz. Mert'i geri getiremeyeceğimiz için ancak teselli. Mert'in babasıyla fail daha önceden tanışıyorlar. Aralarında alışveriş de var. Akrabalıkları yok. Teslim olmadı. Belli bir noktaya kadar getirmiştik. 20.00 sularında yakaladık. Bir süreç var. Sorgu süreci, adli süreç, tutuklama ve sevk süreci var. Gece 03.00’e kadar sürdü. Faili hassasiyet nedeniyle il dışına (Erzurum'a) gönderdik. Başlangıç itibariyle elimizde çok güçlü veriler yoktu. Az veriye rağmen ilimizdeki 25 MOBESE kamerası ve 20 işyeri kamerası teker teker 25-30 saat her birine zaman harcanarak incelendikten sonra neticeye ulaşıldı” diye konuştu.

İstasyon Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki Mert Aydın, Faik Bey Caddesi'nde bulunan amcasının iş yerine 6 Nisan Pazar günü öğleden sonra yemek götürmüştü.

Yemeği bıraktıktan sonra bir daha görülmeyen Aydın'ın ailesi polis merkezine giderek çocuklarının kaybolduğu ihbarında bulunmuştu.

Mert Aydın'ın cesedi, 7 Nisan Pazartesi günü Karadağ Mahallesi'ndeki eski bir tabyanın yakınlarında bulunmuştu. Aydın’ın cinsel saldırıya uğradığı da belirlenmişti.