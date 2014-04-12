Mert'in katil zanlısını 'yanlış' kamera görüntüsü yakalatmış

Kars'ta kaçırılıp tecavüz ettiği ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Mert Aydın'ı öldüren şüpheli Aykut B. emniyetin basına verdiği 'yanlış' kamera görüntülerinde aranan kişinin kendisi olmadığını görüp rahatladı ve saklanmaktan vazgeçip işinin başına dönünce yakalandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Bedir Altınok ve Nursima Keskin, şüpheli Aykut B. dün akşam yakalandı ve bu sabaha karşı tutuklanarak, güvenlik gerekçesiyle Kars'ta tutulmayıp Erzurum H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Kars Valisi Eyüp Tepe, Emniyet Müdürü Ercan Çakmak ile birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında, Kars'ta günlerdir infiale neden olan olayın failinin nasıl yakalandığını anlattı.

Yakalanan kişinin pedofili olamayacağına işaret eden Vali Eyüp Tepe, "Ciddi anlamda sapkınlık bu" dedi. Emniyet Müdürü Ercan Çakmak ise Mert'in öldürülme olayını alçakça ve vahşice yapılmış bir cinayet olarak nitelendirdi.

23 yaşında, sabıkalı

Vali Eyüp Tepe, Emniyet Müdürü Ercan Çakmak ile birlikte bugün saat 10.30'da Kars Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Sözlerine "Mert'in anne ve babasına, Kars halkına tekrar başsağlığı dilerim" diye başlayan Vali Eyüp Tepe, şunları söyledi:

"Failin yakalanması bizim için teselli oldu. Yoksa Mert'imizi geri getirecek değiliz. Ama hakikaten bu zorlu sürecin mutlu sonla neticelenmesi bizi çok mutlu etti. Öncelikle polisimize teşekkür etmek istiyorum. Özverili 24 saate varan çalışmayla bu neticeyi aldık. Kars nüfusuna bağlı, 1991 doğumlu Aykut B. bekar, oto alım satımı yapıyor. Kız kaçırma ve hırsızlıktan sabıkası var. Kaçırıldığı 6 Nisan Pazar günü olayı saat 14.10 ile 16.30 arasında gerçekleştiriyor. Dün öğle saatlerinden itibaren bütün deliller elde edildi, şahıs saat 20.00'de işyerinden alındı. Adli süreç, tutuklama ve sevk süreci gece 03.00'e kadar sürdü. Hassasiyet nedeniyle şahsı il dışına gönderdik. Başlangıç itibariyle elimizde güçlü veriler yoktu. Kentteki 25 mobese ve 20 civarında işyeri kamerası tek tek incelendi. Her birine 25-30 saat zaman harcanarak incelendi ve neticeye ulaşıldı. Diğer materyallerle güçlendirildikten sonra fail suçu itiraf etti. Bu şahsın Mert'in babasıyla tanışıklığı var. Pedofili olayı neden olmaz? Ciddi anlamda sapkınlık bu."

Vali Tepe, basına verilen ilk mobese görüntülerindeki yanlışlığın, ailenin görüntüdeki çocuğun Mert'e benzediğini söylemesinden kaynaklandığını söyledi.

Emniyet Müdürü Çakmak: 2 saat 40 dakikada bu işi yapıyor

Emniyet Müdürü Ercan Çakmak ise Mert'in kaçırılma ve öldürülmesini alçakça bir bir saldırı olarak nitelendirdi. Mert ile cinayet zanlısı Aykut B.'nin birbirleriyle tanıştıklarına işaret eden Emniyet Müdürü Çakmak, şunları söyledi:

"Bu vahşeti, alçakça olayı Kars Emniyet Müdürlüğü de kınıyor. Bunda en çok üzülen aileden sonra biziz. Mert ile bu çocuk tanışıyor. Şahıs, Mert'in babası ve amcasının dükkânından telefon alıyor. Onlar da bundan araba alıyorlar. Bu ticaretten dolayı da Mert'le dükkanda tanışıyor. Mert o gün dükkandan çiğ köfte almak için 3.5 lira alarak çıkıyor. Bu şahısla Digor Pazarı'nda karşılaşıyor.

Cinayetten sonra otomobilini yıkıyor

Digor pazarından bulunan ilk görüntülerle bu olayın ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Şahısın ifadesine göre, Mert otomobille eve bırakılmayı istiyor. Şahıs Mert'i otomobile aldıktan sonra kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki olay yerine götürüyor. Aradan geçen 2 saat 40 dakika içinde bu işi yapıyor. Daha sonra gelip olayda kullandığı kırmızı renkli ticari aracı yıkıyor ve daha sonra Erzurum'a kaçıyor. Şahsın amcası polise giderek yeğeninin kayıp olduğu başvurusunu yapıyor. Ertesi gün, şahıs Erzurum'dan tekrar Kars'a geliyor."

İlk güvenlik kamera görüntüsü onu rahatlatmışı

Mert'in kaçırılmasından sonra bulunan, televizyonlarda ve gazetelerde yer alan ilk güvenlik kamerası görüntüsündeki kişinin kendisi olmadığını bilen şüpheli Aykut B.'nin, artık rahat hareket etmeye başladığını ve Kars'a işinin başına döndüğünü anlatan Emniyet Müdürü Çakmak, bu durumun polisin işine yaradığını söyledi.

Ancak, Aykut B.'nin amcasının kayıp başvurusunda bulunmasının şüphe uyandırdığını vurgulayan Emniyet Müdürü Çakmak, bu kişi üzerinde yoğunlaştıklarını anlattı. Aykut B.'nin işyerindeki eşyadan DNA örnekleri alıp çarşamba günü tahlile gönderdiklerini belirten Çakmak, MOBESE görüntüleri ile DNA testinin de olayın failini tespitte önemli rol oynadığını söyledi.

Emniyet Müdürü Ercan Çakmak, gerekli delilleri elde ettikten sonra şüpheli Aykut B.'yi dün saat 20.00'de işyerinden aldıklarını anlattı. Başka bir gözaltı bulunmadığını kaydeden Çakmak, halkın çocuklarını önümüzdeki pazartesi gününden itibaren huzur içinde okullarına göndermelerini istedi.

Öte yandan Aykut B.'nin sosyal medyada 8 ayrı hesabı bulunduğu, tümünde de çok sayıda fotoğrafları bulunduğu anlaşıldı.

Mert koşarak ölüme gitti

Mert Aydın'ın katilini bulmak için Emniyet Müdürlüğü'nün incelediği 25 MOBESE ve 20 işyerinin güvenlik kamerası görüntüleri basına dağıtıldı. Olayın meydana geldiği 6 Nisan günü farklı işyerleri ve açılardan kaydedilen görüntülerde sırasıyla Mert'in babası Yolcu Aydın'ın telefon bayiinden çıktıktan sonra elinde bozuk para saydığı ve koşarak caddeyi geçtiği görülüyor.

Digor Pazarı'na gelen Mert, kaldırımda koşarak ilerlemeye devam ediyor. Mert, Digor Pazarı çıkışında ise Aykut B.'ye ait kırmızı renkli ticari araca biniyor. Kırmızı renkli araç pazarın içinden geçerek tren istasyonuna doğru gidiyor. Mert'in içinde bulunduğu araç İstasyon Mahallesi'nden hızlıca geçerek şehirden çıkıyor. Benzin istasyonu önünden geçen araç olayın yaşandığı Karadağ Çöplüğü yoluna giriyor. Gözlerden kaybolan hafif ticari aracın daha sonra çöplükten dönüşü görüntülere yansıyor. Burada benzin istasyonunda duran araçtan Aykut B. iniyor ve otomobilini yıkayarak şehre doğru yol alıyor.

Aydın ailesi, zanlının tutuklandığını TV’den öğrendi

Mert Aydın'ın cinayet şüphelisi Aykut B.'nin dün gece yakalanarak ilk sorgusundan sonra tutuklanıp Erzurum'daki H Tipi Cezaevi'ne konmasıyla ilgili haberleri, küçük kurbanın ailesi televizyondan geçen alt yazıdan öğrendi.

Vali Eyüp Tepe'yi makamında ziyaret eden aile katilin yakalanmasından dolayı teşekkür etti. Mert'in dedesi Alihan Aydın, habere çok sevindiklerini belirtti ve yakalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Alihan Aydın, "Bütün Kars halkına saygı duyarım. Allah hepinizden razı olsun. Başbakanımıza emniyet amirine hepsine teşekkürler ederim. Cenab-ı Allah onlardan razı olsun. Bizim acımızı dindirler. Yüz bin defa Allah razı olsun. Başbakanıma minnettarız. Allah ondan razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Vali bey ile bütün teşkilatın hepsinde çok çok minnettarız" diye konuştu.

Şüphelinin ailesi Kars'tan ayrıldı

Galericiler sitesinde babası ile birlikte oto alım satımı yapan Aykut B.'nin tutuklanmasının ardından ailesi de Kars'tan ayrıldı. B. ailesinin hangi kentte gittiği bilinmiyor.

Kars esnafı da cinayet şüphelisi Aykut B.'nin yakalanmasını sevinçle karşıladı. Günlerdir infial içinde olan ve gösterilere katılanlar, yürek yakan bu olayın ardından katilin yakalanmasının herkesi sevindirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.