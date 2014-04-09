'Mert'e tecavüz eden kişi idam edilsin' tartışması

9 yaşındaki Mert Aydın’ın tecavüz edilerek öldürülmesi, sosyal medyada idam tartışmalarını da beraberinde getirdi. Olaya en sert tepki ise Star gazetesi yazarı Hakan Albayrak’tan geldi. Hakan Albayrak, “Sapık katil yakalanırsa hapse atılacak. Parmaklıklar ardında yaşayacak. YAŞAYACAK. Avrupa Birliği müktesebatının hatırı için hayatta tutacağız onu. Hümanizm adına adaleti hiçe sayacağız. Adalet, hiç şüphesiz, o adamın ve onun gibilerin gebertilmesidir” dedi.

Kars'ta kaybolduktan sonra cesedi bir tabyada bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın otopsi işlemi tamamlandı. Hazırlanan rapora göre, Mert Aydın'ın tecavüze uğradığı, başına taşla vurulduğu ve elle boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mert’in başına gelenler, 2002'de savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar, 2004'te ise tüm suçlar için kaldırılan idam cezasıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Twitter’da Mert Aydın’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili atılan bazı tweetler şöyle:

Twitter’da idam tweetleri

Ali ihsan Erkmen ‏@ErkmenAlii 30 dk.

9 yaşındaki Mert Aydın Şerefsiz bir adam tarafından önce tecavüze uğruyor sonra öldürülüyor! İdam geri gelmeli bunlara #BanaSoracakOlursanız

safiye aytes ‏@safiyeayts 2 sa.

mert aydının katilinin kısa sürede bulunmasına ve idam edilmesini diliyorum, mert aydın mekanın cennet olsun.

Mustafa Alkan ‏@mustafaalkan65 5 sa.

Kars'taki Mert Aydın gibi öldürülenlerin katilleri için kesinlikle infazlı idam olmalı. "Yaşasın zalimler için cehennem"

Fatih Tezcan ‏@fatihtezcan 8 Nis

Kaybolan Çocuk Mert Aydın'a Tecavüz Edip Vurarak Öldürmüşler! Kars Ayakta: İDAM İSTİYORUZ!

Kadir çiftci ‏@Kadirciftcii 17 sa.

Son pedofili kurbanı mert aydın . Bunun cezası hapis mi idam mı olmalı? Bence işkenceyle idam edilmeli böyleleri!!

Ekşisözlük’te de tartışıldı

İdam tartışmaları, Ekşisözlük’te de gündemdeydi. Ekşisözlük’te Mert Aydın’ın hayatını kaybetmesinin ardından açılan “çocuk tecavüzlerine idam cezası geri gelmelidir” başlığında öne çıkan entryler şöyle:

- Çoluğunu çocuğunu geçtim, bence tüm tecavüzcüler hadım edilmelidir, hayvan tecavüzcüleri dahil. Hatta en sapık olanları onlar zannımca. Tecavüzcü ayırt etmeden hepsinin hormonları alınmalı, topluma kazandırma geyiklerine girmiyorum ama bir kamu hizmetine bağlanmalı, çöp möp toplasınlar. Ama diyorsanız ki yetmez hadım edelim, sizi mi kıracağım, hepsinin kökünü kazıyalım anasını satayım.

tanım: yerinde başlıktır.

paylaş08.04.2014 20:10 nanakomatsu

- Sadece çocuk tecavüzlerine değil tüm tecavüzler için geçerli olmasının gerekliliğine inandığım cezanın geri gelmesidir. Tecavüzü hiçbir sebep meşru kılamaz. Tecavüz vakası öncesi sağlıklı bir hayata sahip olan mağdur bu suçtan sonra ağır ruhsal bozukluklar yaşamakla birlikte ya uzun bir zaman sonra kendine gelebiliyor ya da hayatına kıyıyor. Bir insanın hayatını bitme noktasına getiren bir canavarın hayatı tereddüt etmeden hatta eğer mağdur için bir şeyler değişecekse mağdur tarafından sonlandırılmalıdır.

09.04.2014 15:08 unsuz bir turk dusunuru

- Kurunun yanında yaşı da yakabileceği ve önleyicilik işlevinden ziyade bedel ödetme tarafı ağır bastığı için sakıncalı bir durum.

Caydırıcı olması bakımından olabilir diye düşünüyor insan ilk etapta ancak çok farklı sonuçlar doğuracağı da düşünülmeli. Örneğin 'şikayet ederse idam edileceğim' gerekçesiyle korkunç acılar çektirerek kurbanı öldürebilir tecavüzcü. Bunun dışında iftira atılma ihtimali de var. İdamdan bahsediyoruz, oyun değil.

12 yaşındaki bir öğrencim öz babası tarafından tecavüze uğramıştı. adli tıp raporu ve kardeşin tanıklığıyla da sabitlendi durum. Adam hâlâ firari, bulunamıyor. Yine öğretmen olan bir kuzenimin de birçok öğrencisi taciz ve tecavüze uğramış gölcük depremi sonrasında. Sahipsiz ve savunmasız olduğu düşünülen bir kitle maruz kalıyor bu korkunç fiile. Öncelikle erdemsizlerin fırsatçılığını önleyici yaptırımlar detayla ortaya konmalı, ilan edilmeli. İnsanlara erdem verilmez ancak yaptırımlarla caydırabilir, durdurabilirler. Kurbanların büyük kısmının taciz ve tecavüzü sakladığını da biliyoruz. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı şikayeti teşvik edici uygulamalar başlatmalı. Türkiye ensest haritası çıkarılacaktı bir STK tarafından, bakanlık eliyle bu çalışma desteklenmeli ve sosyologlar eliyle çözümler üretilmeye çalışılmalı. Gerçi tecavüz edilen doğursun, çocuğa biz sahip çıkarız diyen bir devletten bunları beklemek ütopik mi oldu biraz ne

Hasılı, bedel ödetmek, ilk an öfkesiyle makul gelen ve uzun vadeli sonuçlar getirmeyen bir şey. Devlet sosyolojik yaralara doğru düzgün eğilmedikçe biz daha çok görürüz tecavüz vakalarını.

paylaş09.04.2014 13:54 hototogisu

Hakan Albayrak: Bu adam gebertilmeli

Mert Aydın’ın tecavüz edilerek öldürülmesine en sert tepkilerden biri ise Star gazetesi yazarı Hakan Albayrak’ta geldi. Albayrak, Star gazetesinin bugünkü (9 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan köşesinde, “Sapık katil yakalanırsa hapse atılacak. Parmaklıklar ardında yaşayacak. YAŞAYACAK. Avrupa Birliği müktesebatının hatırı için hayatta tutacağız onu. Hümanizm adına adaleti hiçe sayacağız. Adalet, hiç şüphesiz, o adamın ve onun gibilerin gebertilmesidir” dedi.

Hakan Albayrak’ın “Mert” başlıklı yazısı şöyle:

Kars’ta ilkokul üçüncü sınıf talebesi Mert Aydın, babasının iş yerine yemek bırakmış, evine dönüyordu.

Yolda bir adam Mert’in yanına yaklaştı, başını okşadı, nasıl kandırdıysa kandırdı ve tenha bir yere götürdü çocuğu.

Ona tecavüz etti.

Sonra başına taşla vurdu yavrucağızın.

Sonra boğazını sıkarak boğdu onu.

***

Sapık katil yakalanırsa hapse atılacak.

Parmaklıklar ardında yaşayacak.

YAŞAYACAK.

Avrupa Birliği müktesebatının hatırı için hayatta tutacağız onu.

Hümanizm adına adaleti hiçe sayacağız.

Adalet, hiç şüphesiz, o adamın ve onun gibilerin gebertilmesidir.

***

Sözün bittiği yer.