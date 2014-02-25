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AİHM Uğur Kaymaz davasında Türkiye'yi mahkûm etti

AİHM, evlerinin önünde 2004’te polisin açtığı ateş ile yaşamını yitiren 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz davasında Türkiye'nin yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti

25 Şubat 2014 14:30

AVRUPA insan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mardin'in Kzltepe ilçesinde 2004 yılında çıkan çatışmada babası Ahmet Kaymaz ile birlikte katledilen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz davasında Türkiye'yi 'yaşam hakkını ihlal etmesi' nedeniyle mahkum etti.

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 21 Kasım 2004'te çıktığı belirtilen çatışmada öldürülen Ahmet Kaymaz ve vücudundan 13 kurşun çıkan 12 yaşındaki oğlu Uğur Kaymaz'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki davalarında karar çıktı. AİHM, Türkiye'yi Kaymaz davasında yaşam hakkını ihlal etmekten muhkam etti. Kaymaz ailesinin avukatı Erdal Kuzu, AİHM'de Türkiye aleyhine yaşam hakkını ihlal etmekten açtıkları davada mahkemenin Türkiye'yi mahkum ettiğini belirterek, "Fransızca yazılan karar metnini çeviriyoruz. Detayları sonra kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

 

Polisler, 'meşru müdafaadan' beraat etmişti

 

Kızıltepe'de 21 Kasım 2004 yılında çıktığı belirtilen çatışmada Ahmet Kaymaz ve 12 yaşındaki oğlu Uğur Kaymaz öldürülmüş, kamuoyuna '2 terörist öldürüldü' diye resmi açıklama yapılmıştı. Daha sonra 4 polis hakkında açılan kamu davası güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'de görülmüş ve mahkeme 4 polisi meşru müdafaadan beraat ettirmişti. Beraat kararı Yargıtay tarafından da onanınca, iç hukuk yolları tüketilerek aile tarafından dava AİHM'e taşınmıştı.

 

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