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AİHM, Türkiye’yi bu sefer 'mektup'tan mahkûm etti

AİHM kararının cezaevlerinde yatan diğer tutuklu ve hükümlüler için emsal oluşturacağı belirtiliyor

13 Aralık 2016 22:06

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2005 yılında bir yolsuzluk davası nedeniyle cezaevine giren Eylem Kaya’nın avukatına yazdıkları mektupların cezaevi yönetimi tarafından okunması nedeniyle Türkiye’yi mahkûm etti.

DUVAR’da yer alan habere göre, mahkeme Kaya’nın avukatına yazdığı mektupların, sistematik bir biçimde cezaevi yetkilileri tarafından okunmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğuna karar verdi. AİHM, Türkiye’nin davacı Eylem Kaya’ya 300 euro para cezası ödemesine hükmetti.

‘Özel hayata saygı’ vurgusu

Mahkeme kararında 11 Temmuz 2007 tarihli mektubun üzerinde okunduğuna dair mühür bulunduğuna dikkat çekti. Kararda bu uygulamanın AİHS’in özel hayata saygı gösterilmesini ön geren 8. maddesini ihlal ettiği vurgulandı.

AİHM kararının Türkiye’deki cezaevlerinde yatan diğer tutuklu ve hükümlüler için emsal oluşturacağı belirtiliyor.

Cezaevlerinde iletişim hakkının engellenmesi Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu.

Söz konusu uygulama son günlerde özellikle HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile diğer tutuklu HDP milletvekillerininin avukatları tarafından eleştiri konusu yapılıyor.

 

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