AİHM, Hayata Dönüş Operasyonu davasında Türkiye'yi mahkûm etti

“Hayata Dönüş Operasyonu”nda hayatını kaybeden 11 mahkumun yakınları yaptığı başvuruyu görüşen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin “yaşam hakkını” ihlal ettiğine hükmetti.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Bayrampaşa Cezaevi’nde yaşamını yitiren 11 kişinin yakınları AİHM’e başvurdu. Başvuruyu karara bağlayan mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “yaşam hakkı”nı düzenleyen 2’nci maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. Ölen mahkumların yakınları tazminat talep etmediği için, tazminata verilemesi hükmetmedi.

AİHM, koğuş sistemi yerine, F tipi hücre getirilmesini protesto için açlık grevi yapan mahkumlara, güvenlik güçlerinin müdahale etmesini “mutlaka gerekli değildi” şeklinde değerlendirdi.

‘Cezaevinde mühimmat yayılmasına göz yumuldu’

AİHM yargıçları, cezaevlerindeki şiddetin tırmanmasının nedeninin “devletin kontrol kaybı” olduğuna belirtti. AİHM’in kararında, yetkili kurumların o dönem cezaevlerinde mühimmat yayılmasına bu şekilde bir süre göz yumduğu belirtildi.

‘Failler zaman aşımından faydalandı’

Gardiyanlar hakkındaki soruşturmanın zaman aşımı nedeniyle durdurulmasını eleştiren AİHM kararında, “Devletin ihmali, faillerin zaman aşımından faydalanmasına müsaade ediyorsa ceza hukuku sisteminin caydırıcı hiçbir etkisi olamaz” denildi.

Ne olmuştu?

F tipi cezaevlerine geçilmesini protesto eden tutuklu ve hükümlüler ölüm orucuna başlamış, ölüm oruçlarını durdurmak gerekçesiyle 20 cezaevine, 19 Aralık 2000’de operasyon yapılmıştı. Operasyonda 2’si asker 32 kişi yaşamını yitirmişti.