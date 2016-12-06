Greve katılan eğitimcilere ceza veren Türkiye, AİHM'de mahkûm oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sendik a çağrısıyla greve katıldıkları için kınama cezası alan Eğitim Sen üyeleri hakkında Türkiye’yi bir kez daha mahkum etti.Türkiye toplamda 127 bin 200 euro tazminat ödeyecek.

25 Kasım 2009 ve 26 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen greve katıldıkları için 657 sayılı yasa uyarınca kınama cezası verilen 318 Eğitim Sen üyesi adına Genel Merkez Hukuk Bürosunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 7 Temmuz tarihli kararıyla, her bir başvurucuya 400 euro manevi tazminat ödenmesine, ayrıca avukatlık ücreti ve masraflar için 13.500 euro ödenmesine karar verdi. Buna göre Türkiye 127 bin 200 euro tazminata mahkum edilmiş oldu.

Yine 2010 yılında sendika çağrısıyla grev kararına uyan öğretmenlere disiplin cezası veren Türkiye 90 Eğitim Sen üyesine 153 bin lira tazminata mahkum edilmişti.